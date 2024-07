V hudi prometni nesreči umrla 84-letna sopotnica v vozilu

Po do zdaj znanih podatkih je 88-letni voznik vozil iz smeri Sneberij in zapeljal na izvoz Šentjakob, v križišču z Zasavsko cesto pa je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal naravnost čez križišče in trčil v drog obvestilnih tabel.

Pri trčenju se je 84-letna sopotnica v vozilu tako hudo telesno poškodovala, da je na kraju nesreče umrla. V času nesreče je bila pripeta z varnostnim pasom. Voznik je bil v nesreči lažje poškodovan.

Policisti so opravili ogled kraja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo. Promet je na tem delu ceste še vedno oviran in ga urejajo policisti, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.