V nesreči se je smrtno ponesrečil delavec

Policiste in kriminaliste PU Murska Sobota so danes malo pred 9. uro obvestili o nesreči pri delu na gradbišču ceste Murska Sobota–Noršinci. V nesreči se je poškodoval delavec, za katerega so bile poškodbe usodne.

Policisti in kriminalisti so se napotili na kraj, kjer so skupaj z dežurno preiskovalno sodnico, dežurno državno tožilko in delovnim inšpektorjem opravili ogled kraja nesreče.

Med preiskavo so ugotovili, da se je med premikom delovnega stroja poškodoval 56-letni delavec, državljan Slovenije, ki so ga z reševalnim vozilom prepeljali v SB Murska Sobota, kjer je podlegel poškodbam. Delovni stroj je upravljal državljan Hrvaške.

Kriminalisti SKP PU Murska Sobota zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje varnosti pri delu po 201. členu KZ-1 še zbirajo obvestila in bodo po vseh zbranih obvestilih in dokazih zoper osumljenega podali kazensko ovadbo.