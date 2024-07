July 19: a section of a bridge along the Danfeng-Ningshan Expressway (or Danning Expressway 丹宁高速 for short) in Zhashui County (柞水县), Shangluo (商洛), Shaanxi province, collapsed amid torrential rain at around 8:40pm, and multiple vehicles plunged into the river below.



Most v mestu Shangluo v kitajski provinci Šanši se je zrušil v petek zvečer po lokalnem času, tamkajšnje oblasti pa incident pripisujejo nenadnim močnim nalivom, ki so jim sledile poplave.

Kitajska državna televizija CCTV je poročala, da še vedno pogrešajo najmanj 30 ljudi in 20 vozil, potem ko je most, prek katerega je bila speljana avtocesta, zgrmel v reko. Vseh 11 potrjenih žrtev so našli v petih vozilih, ki so jih do zdaj izvlekli iz deroče vode.

Padavine povzročajo težave že od torka

Na incident se je odzval tudi predsednik Ši Džinping, ki je pristojne službe pozval, naj naredijo vse, da najdejo in rešijo pogrešane ljudi.

O petih mrtvih in osmih pogrešanih zaradi poplav in plazov so v petek poročali tudi v mestu Baoji, ki je prav tako v provinci Šanši. Deli osrednje in severne Kitajske se že od torka soočajo z obilnimi padavinami, ki so marsikje povzročile poplave in gmotno škodo.