Vlada za obnovo stanovanj po poplavah tokrat 1,1 milijona evrov

Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s seznamom upravičencev do šestega sklopa predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih avgusta lani. V tokratnem paketu bo predplačilo izplačano 201 upravičencu v skupnem znesku 1,1 milijona evrov. Finančna uprava bo sredstva nakazala v prihodnjih dneh.

V šestem sklopu predplačil so večinoma lastniki poškodovanih stanovanj in hiš, pri katerih je pridobivanje podatkov o upravičenosti do predplačila oziroma podatkov za nakazilo predplačila trajalo dlje časa (na primer zaradi neurejenih vpisov v zemljiški knjigi, napačnih bančnih računov, neurejeni EMŠO in npodobno), so po dopisni seji sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Kot so dodali, je 30 takšnih, katerih objekti so bili predhodno v skladu s strokovnim mnenjem vladne službe predvideni za odstranitev, pozneje pa so jih s seznama umaknili. Pri pripravi seznama upravičencev do predplačil so upoštevali z zakonom določena merila in podatke, prejete iz spletne aplikacije Ajda, in podatke katastra nepremičnin.

Do zdaj izplačanih 33,5 milijona evrov predplačil

Predplačilo se v skladu z zakonom za posamezno stanovanje lastniku stanovanja izplača v višini 20 odstotkov predhodno ocenjene škode, če ta znaša več kot šest tisoč evrov. Če je lastnikov stanovanja več, se vsakemu izplača sorazmerni del, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Zaradi obsega poškodovanih stanovanjskih objektov po pojasnilih vlade ni bilo mogoče hkrati zagotovitvi celovitega seznama vseh upravičencev, zato je ministrstvo za naravne vire in prostor podatke obdelalo v več delih oziroma sklopih.

Do zdaj so v petih sklopih izplačali 33,5 milijona evrov predplačil skupaj 7243 upravičencem. S šestim paketom bo skupni znesek predplačil 34,6 milijona evrov za 7444 upravičencev.