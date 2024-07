DZ sprejel novelo interventnega zakona po avgustovski ujmi

DZ je danes s 46 glasovi za in 26 proti sprejel novelo zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, po kateri bo družba DSU med drugim prevzela postopke za odkup in odstranitev ogroženih ter gradnjo nadomestitvenih objektov.

Novela bo omogočila učinkovitejše izvajanje nadomestitvene gradnje in s tem hitrejši dostop v ujmi prizadetega prebivalstva do osnovnih bivališč, je prepričana vlada, ki je bila v razpravi deležna kritik o zamudah pri zagotavljanju bivališč ljudem, katerih objekti so zaradi poplav ali plazov tako ogroženi, da jih bodo porušili.

Po noveli bo DSU med drugim sklenila sporazumne pogodbe za odkup nepremičnin, ki so oz. bodo s sklepom vlade zaradi velike ogroženosti zaradi poplav ali plazov predvidene za odstranitev, poskrbela za njihovo odstranitev, zemljišča pa nato predala v upravljanje direkciji za vode.

DSU bo izvedel tudi postopke za gradnjo nadomestitvenih objektov za lastnike, katerih nepremičnina je predvidena za odstranitev.

Pri javnih naročilih za odstranitev objektov in za nadomestitvene gradnje se bo upoštevalo cene kalkulativnih postavk, kot bodo določene z metodologijo in normativi, ki jih bo določila vlada. S tem naj bi pospešili izbor izvajalcev in zagotovili nadzor nad cenami izvajalcev, da se prepreči "čezmerno okoriščanje".

Opozicija proti predlogu

Medtem ko je koalicija predlog podprla, je bila opozicija proti. Slednja je v razpravi menila, da ni razlogov za prenos nalog na DSU, ki da nima izkušenj s tega področja, postopki pa da bodo samo še daljši. Že tako je vlada glede na svoje napovedi v zamudi in nihče od prizadetih, ki se morajo seliti, še nima zagotovljenega nadomestitvenega objekta, je opozarjala.

Šefic priznal, da je prišlo do zamika

Vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic je dejal, da je namen novele pospešiti postopke, saj bodo vključeni ljudje, ki imajo izkušnje s projektiranjem, javnim naročanjem in gradnjo.

Glede hitrosti gradnje je poudaril, da ne bo šlo za začasne objekte, ampak za stalne domove, ki bodo odporni na prihodnje vremenske ekstreme. Priznal je, da je pri cenitvah in drugih postopkih prišlo do zamika glede na napovedi, ampak gre za zahtevne postopke in ne smejo ubirati bližnjic.