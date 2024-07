Prve nevihte so se pozno popoldne začele pojavljati nad hribovitimi deli zahodne in severne Slovenije. Slovenj Gradec, Koroško in Dravograd je zajelo močno neurje s točo. V zelo kratkem času je padlo ogromno padavin, hudourniki pa zalivajo ceste. Pestro je tudi na Gorenjskem, v Tržiču pada toča. Padavine se bodo čez noč razširile nad večji del države, lokalno lahko pade tudi sto litrov dežja na kvadratni meter. Pred nami je burna noč, nad severno Slovenijo se vzpostavlja nevihtni pas, ki se zelo počasi pomika proti jugu. To pomeni, da lahko nad istimi kraji pade zelo velika količina padavin, ogrožena pa so tudi območja, ki so jih lanske avgustovske poplave najbolj prizadele, recimo Savinjska dolina.

Na skrajnem zahodu in severu Slovenije nastajajo močnejše nevihte, ki jih ponekod spremlja tudi toča. Najbolj pestro je trenutno na širšem območju Dravograda, kjer je v kratkem času padlo okoli sto mililitrov dežja na kvadratni meter.

Dravograjski gasilci so na terenu in posredujejo na več lokacijah, so zapisali na Facebook profilu PGD Dravograd.

Cesta Radlje–Dravograd pri Sv. Boštjanu zaradi plazu ni prevozna, na cesti je večja količina blata in nanosov hudournikov.

Foto: Nejc Ošlovnik

Iz celjskega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je avtomatska meteorološka postaja Mežica med 20.20 in 20.50 izmerila, da je zapadlo 20,9 milimetra padavin, kar kaže na močne padavine in možnost porasta hudournikov.

Pred nami je burna noč

Nad severno Slovenijo se vzpostavlja nevihtni pas, ki se zelo počasi pomika proti jugu. To pomeni, da lahko nad istimi kraji pade zelo velika količina padavin, ogrožena pa so tudi območja, ki so jih lanske avgustovske poplave najbolj prizadele, recimo Savinjska dolina.

Foto: ARSO Meteo

Arso je zaradi nevarnosti močnih nalivov od današnjega večera do jutri popoldne izdal oranžno opozorilo. Ob tako močnih padavinah, kljub trenutni suši, pričakujejo zelo hiter porast predvsem hudourniških vodotokov in seveda meteornih voda. Situacija je potencialno nevarna, zato bodo po potrebi vremensko opozorilo zaostrili, so sporočili z agencije za okolje.

Agencija za okolje je za celotno državo izdala oranžno opozorilo zaradi nevarnosti hudourniških poplav in poplav meteorne vode. "Ob tako močnih padavinah, kljub trenutni suši, pričakujemo zelo hiter porast predvsem hudourniških vodotokov ter seveda meteornih voda. Situacija je potencialno nevarna, zato bomo po potrebi vremensko opozorilo zaostrili," so sporočili. Foto: Arso

Vremensko dogajanje bo precej burno, saj bodo nevihte spremljali močnejši nalivi in sunki vetra, izključena ni niti toča. Težišče dogajanja bo predvidoma v severni polovici Slovenije, kjer bo lahko v razmeroma kratkem času padlo od 50 do sto litrov dežja na kvadratni meter. Ob tem pričakujemo močnejši porast manjših rek in hudournikov. Tudi na Krasu bi lahko po nekaterih izračunih padlo od 15 do 40 litrov dežja na kvadratni meter, vendar je za to območje količina padavin še zelo negotova.

Kako se bodo premikale padavine?

Glede na izračune meteoroloških modelov se ponoči in jutri zjutraj največ padavin pričakuje v severni polovici Slovenije. Lokacije nevihtnih pasov z obilnimi padavinami je težko natančno predvideti.

Spodnja animacija prikazuje, kako naj bi se po enem izmed meteoroloških modelov povečevala količina padavin v naslednjih 24 urah. Za vsako uro posebej je na zemljevidu z ustrezno barvo prikazano, koliko padavin naj bi do takrat skupaj padlo na nekem območju.

Sto litrov dežja na kvadratni meter oziroma deset centimetrov je sicer ponekod skoraj mesečna količina padavin. Jutri bo torej padlo res veliko dežja. Ker se bo to zgodilo v zelo kratkem času, bo poplavljala meteorna voda. Zelo verjetna so tudi razlivanja hudournikov.

Karta prikazuje, koliko padavin bo nad našimi kraji padlo od danes do vključno sobote zjutraj. Dejanski razpored padavin se lahko razlikuje od prikazanega. Natančno napovedovanje več ur vnaprej, kje bodo nevihte, je namreč praktično nemogoče. Najburnejše dogajanje pričakujemo v noči na soboto. Foto: meteologix

Jutri samo do 25 stopinj Celzija

Padavine se bodo lahko zavlekle tudi v sobotne jutranje in dopoldanske ure, zato v soboto temperature v večjem delu Slovenije predvidoma ne bodo presegle 25 stopinj Celzija. S tem se bo končal eden najdaljših vročinskih valov od začetka meteoroloških meritev.

Fotografija je iz arhiva. Foto: Foto: Darja Gradiščaj

Kako dolgo bodo zdržale najnižje temperature?

Nedelja bo spet bolj vroča z najvišjimi temperaturami do okoli 33 stopinj Celzija. Že v noči na ponedeljek nas bo iz zahoda dosegel nov val nevihtnega vremena. Tudi v torek in sredo se bodo še pojavljale plohe in nevihte, nato se bo vreme umirilo. Spet bo več sonca, temperature pa bodo počasi naraščale. Sprva bo okoli 25 stopinj Celzija, ob koncu tedna pa bodo termometri pokazali okoli 30 stopinj Celzija.

V soboto ponoči bo zaradi obilnejših padavin na naših cestah potrebna dodatna previdnost. Foto: David Florjančič