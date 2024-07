Za nami je najbolj vroč julijski dan. Zelo mogoče je, da je bil torek v večjem delu države tudi vrhunec letošnjega poletja. Od danes se bodo najvišje dnevne temperature preselile na Primorsko. Tam se lahko ogreje do 38 stopinj Celzija, drugod po državi pa bodo termometri pokazali nekaj stopinj manj kot v zadnjih dneh. Pojavljati se bodo začele vročinske nevihte. Slaba novica je, da bo lahko kakšna tudi močnejša. Vseeno pa ne pričakujemo tako burnega vremena kot prejšnjo soboto, ko je nad Slovensko Bistrico padala velika toča. Kje in kateri dan tega tedna jih bo največ?

Torek je bil marsikje po Sloveniji najbolj vroč dan tega meseca. Povsem mogoče je, da je bil v večjem delu države tudi vrhunec letošnjega poletja. Najbolj vroče je bilo na jugovzhodu države in na Goriškem, kjer se je lokalno segrelo do 37 stopinj. Drugod po nižinah smo namerili kakšni dve stopinji manj.

V spodnji galeriji si lahko pogledate nekaj slik vročine v Ljubljani:

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Najvišje temperature se selijo na Primorsko

Od danes bo zaradi obrata vetra na vzhodno smer vročina nekoliko popustila. Izjema je Primorska. Tam boste lahko namerili še kakšno stopinjo več kot v preteklih dneh. V zraku se bo precej povečala količina vlage, zato bo toplotna obremenitev ostala velika.

Foto: Arso

Po dveh suhih dneh se bodo spet začele pojavljati tudi popoldanske in večerne vročinske nevihte, še zlasti v severnem delu Slovenije. Lahko bo nastala tudi kakšna močnejša nevihta. Vseeno pa dogajanje ne bo tako burno kot preteklo soboto, ko so se na Štajerskem razbesnela silovita neurja z uničujočo točo.

Foto: David Florjančič

Nekaj neviht lahko predvsem na območjih ob naši severni meji in v hribovitih krajih na jugu države nastane že danes in jutri. Najbolj nevihten dan bo po zadnjih izračunih petek. Naslednji val nevihtnega vremena bi nas lahko zajel v prvi polovici prihodnjega tedna. Takrat se bomo verjetno tudi poslovili od vročinskega vala. A že ob koncu julija in v začetku avgusta bi lahko po nekaterih izračunih meteoroloških modelov vročina spet bolj pritisnila.

Preti nevarnost požarov v naravi

Zaradi dolgotrajne vročine in pomanjkanja padavin je po večjem delu države prisotna suša. Uprava za zaščito in reševanje je za prihodnjih nekaj dni izdala opozorilo pred veliko požarno ogroženostjo.

Foto: David Florjančič Zaradi suše je razglašeno oranžno opozorilo za jugozahod države.

Foto: Arso Zaradi suše se v kmetijstvu odločajo za zalivanje:

Več o požarni ogroženosti si lahko preberete v spodnjem prispevku: