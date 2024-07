Razglašena velika požarna ogroženost, temperature blizu rekorda

Uprava za zaščito in reševanje je za naslednjih nekaj dni izdala opozorilo pred veliko požarno ogroženostjo, ki je povezana z visokimi temperaturami, ki v teh dneh bremenijo Slovenijo. V Novi Gorici so pred kratkim izmerili kar 37 stopinj Celzija.

Opozorilo pred veliko požarno ogroženostjo od srede dalje velja za naslednje občine: Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba.

Poostren nadzor nad kršitelji

V času veljave opozorila je na območju navedenih občin poleg ožiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov v naravnem okolju prepovedano tudi kuriti, požigati ob infrastrukturnih objektih, uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Na upravi za zaščito in reševanje so ob tem opozorili, da bosta inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija izvajala poostren nadzor. V prihodnjih dneh se bo požarna ogroženost večinoma še povečala.

Trenutni temperaturni rekord znaša 40,8 stopinje Celzija

Opozorilo pred veliko požarno ogroženostjo je povezano z izjemno visokimi temperaturami, ki v teh dneh bremenijo Slovenijo. Pred kratkim so v Novi Gorici izmerili kar 37 stopinj Celzija, v Ljubljani 33 stopinj Celzija, v Mariboru in Izoli pa 31 stopinj Celzija, kažejo podatki agencije za okolje.

Izjemno vroče bo tudi v naslednjih dneh. V sredo bodo sredi dneva, popoldne in zvečer nastale posamezne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale med 28 in 34, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

Na hudo vročino so opozorili tudi policisti. Ta namreč pomembno vpliva na udeležbo v cestnem prometu, saj lahko visoke temperature, še posebej v kombinaciji z zastoji, močno vplivajo na zbranost voznikov. "Vročina sama po sebi sicer ni neposreden vzrok za prometno nesrečo, žal pa lahko bistveno posredno vpliva na stanje voznika, predvsem na zmanjšano koncentracijo in slabo počutje med vožnjo," so opozorili.



V zelo kratkem obdobju so se na slovenskih cestah namreč zgodile štiri prometne nesreče, ki so zahtevale štiri življenja.