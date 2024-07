Vročinski val, ki že več kot en teden pesti regijo Zahodnega Balkana, bo po napovedih vremenoslovcev vztrajal tudi naslednje dni. V Severni Makedoniji se ob izjemno visokih temperaturah borijo s številnimi požari, medtem ko se Italija pripravlja na najbolj vroč teden v letu. Po ocenah meteorologov bo prizadet zlasti jug države, kjer so za naslednjih nekaj dni napovedane temperature do 40 stopinj Celzija. Za enajst mest zaradi vročine že velja rdeči alarm, v zadnjih treh dneh pa so zaradi vročinskega vala umrle štiri starejše osebe. Posnetke iz Italije si oglejte zgoraj.

V Severni Makedoniji, kjer temperature že več dni presegajo 40 stopinj Celzija, so zaradi gozdnih požarov v nedeljo za 30 dni razglasili krizne razmere. Vlada je odobrila tudi vključitev policije in vojske v gašenje. V zadnjih nekaj urah so pogasili okoli petnajst gozdnih požarov, na različnih območjih države pa jih je aktivnih še najmanj deset. Ogenj za zdaj še ne ogroža naseljenih območij, poročanje lokalnih medijev povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Požare gasijo tudi z letali in helikopterji, makedonski premier Hristijan Mickoski pa je za pomoč pri gašenju zaprosil tudi bližnje države, med njimi Slovenijo, še poroča Ansa. Slovensko ministrstvo za obrambo je medtem potrdilo, da je v stiku z makedonskimi oblastmi. "Vlada se bo nemudoma odzvala z ustrezno odločitvijo na morebitno uradno zaprosilo Severne Makedonije, saj jim lahko kot pomoč ponudimo posadke z dvema helikopterjema, opremljenima z opremo za gašenje v naravnem okolju," je še dodalo.

Huda vročina še vedno pesti tudi Hrvaško in druge države v regiji

Danes se bo živo srebro ponekod povzpelo do 37 stopinj Celzija, v torek pa do 38.

Še vedno se segreva tudi morje ob Jadranski obali. V Pulju je imelo zjutraj blizu 29 stopinj, Malo jezero na Mljetu pa skoraj 31. V Splitu so izmerili skoraj 27 stopinj, v Dubrovniku pa še stopinjo več. Najhladnejše je bilo s 25 stopinjami morje v Šibeniku.

V BiH bo danes tako kot minule dni najbolj vroče na jugu države, kjer bodo temperature dosegle do 41 stopinj Celzija. Drugod se bodo gibale med 32 in 38 stopinjami, napoveduje hidrometeorološki zavod Federacije BiH.

V Srbiji rdeče vremensko opozorilo velja za vso državo, v Beogradu pa so že zjutraj izmerili 31 stopinj. Temperature se bodo čez dan gibale med 35 in 40 stopinjami Celzija, večina urbanih središč pa se bo tudi naslednje dni spopadala s tropskimi nočmi.

Srbsko jezero Rusanda se je zaradi ekstremne vročine izsušilo. Foto: Reuters

V Italiji se pripravljajo na najbolj vroč teden v letu

Italija se medtem pripravlja na najbolj vroč teden v letu. Po ocenah meteorologov bo prizadet zlasti jug države, kjer so za naslednjih nekaj dni napovedane temperature do 40 stopinj Celzija. Za enajst mest zaradi vročine že velja rdeči alarm, v zadnjih treh dneh pa so zaradi vročinskega vala umrle štiri starejše osebe.

Zaradi visokih temperatur so pristojne oblasti izdale rdeč alarm za 11 mest, to so Ancona, Bologna, Campobasso, Firence, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Pescara, Rim in Viterbo. Rdeči alarm pomeni, da vročina ogroža tudi aktivne zdrave ljudi in ne le ranljivih skupin, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V prihodnjih dneh se bodo na jugu Italije temperature povzpele do 40 stopinj Celzija, vročina pa bo državo pestila vsaj do konca meseca, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Zaradi vročinskega vala so v zadnjih treh dnevih umrle štiri starejše osebe, tri v Apuliji, četrta oseba je umrla v Rimu. Številni starejši državljani so bili medtem v Rimu hospitalizirani zaradi dehidracije.

Visoke temperature vplivajo tudi na turiste. V Rimu se namreč vrstijo kolone pred fontanami. Zaradi povpraševanja pa so skokovito narasle cene sladoleda.

