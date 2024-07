V Slovenski Bistrici še vedno odpravljajo posledice sobotnega neurja s točo

V občini Slovenska Bistrica še danes odpravljajo posledice sobotnega neurja s točo, ki je po besedah župana Ivana Žagarja povzročilo veliko škodo. Poškodbe so na najmanj 420 objektih, predvsem na strešnih kritinah, škoda je tudi na avtomobilih in kmetijskih površinah. Eni družini so morali zaradi poškodovanega doma priskrbeti nadomestno stanovanje.

Župan je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da je neurje prizadelo celotno območje občine, največ škode pa je v mestu Slovenska Bistrica in krajevnih skupnostih Vrhole, Preloge in Zgornja Ložnica. Najbolj so poškodovane strehe objektov, saj je številnim stanovanjskim hišam in gospodarskim poslopjem kot jajce velika toča preluknjala in odnesla strešnike, uničila je sončne elektrarne, na avtomobilih pa poškodovala pločevino in stekla.

Posledice so tudi na pridelkih na okoli 350 hektarjih kmetijskih površin. Škoda je zelo različna, po prvih ocenah od 20- do 80-odstotna. "Očitno je bila ta nevihta, predvsem pa toča, zgoščena na posameznih območjih," je pojasnil Žagar.

Čistilna naprava kljub škodi še vedno nemoteno obratuje

Na komunalni infrastrukturi, predvsem cestah, ocenjujejo škodo na okoli 400 tisoč evrov, medtem ko na javnih objektih za zdaj ni zaznanih večjih posledic razen uničene fotovoltaike na centralni čistilni napravi, ki pa kljub temu še vedno nemoteno obratuje.

Družini samohranilke Sabine Zabukovnik iz Vinarij je neurje tako poškodovalo hišo, da ta trenutno ni primerna za bivanje. "V pol ure smo ostali brez strehe nad glavo. Streha je popolnoma uničena, povsod je teklo vanjo, skozi vtičnice in luči, v prostorih smo imeli 15 centimetrov vode. Vse moramo menjati oz. prenoviti," je povedala.

Vrednost škode v občini še popisujejo in ocenjujejo, po predvidevanjih župana pa znaša zagotovo več milijonov evrov. Upa, da imajo posamezniki urejeno zavarovanje, saj so zmožnosti občine za pomoč omejene. Žagar je spomnil, da so bili letos že soočeni z neurji, ne sicer v takšnem obsegu, a so del rezerv že počrpali. "Tovrstna nesreča pomeni za občino, kot je Slovenska Bistrica, katastrofo, čeprav je z državne ravni lokalnega obsega. Zato vseeno upamo na pomoč," je dejal.

Delo nadaljujejo tudi danes

Po besedah poveljnika Gasilske zveze Slovenska Bistrica Davida Preloga so intervencijo začeli v soboto okoli 16. ure. Prednost so dali bivalnim prostorom, nato gospodarskim in drugim objektom. Do sobote zvečer so zabeležili okoli 250 dogodkov in jih rešili približno tretjino, ostalega so se lotili v nedeljo, delo pa nadaljujejo tudi danes.

Ves čas je bilo aktivnih okoli 150 gasilcev iz več društev, na pomoč so jim priskočili tudi iz drugih krajev. Potrebujejo predvsem avtolestve in stroje za posredovanje na višini. "Poskušamo obvladovati teh 420 dogodkov, ki so bili doslej prijavljeni. Na žalost prijave še vedno prihajajo, a se zadeve umirjajo. Trenutno nam je uspelo rešiti okoli 70 odstotkov prijav," je pojasnil Prelog.

Pri odpravljanju posledic so dejavni vsi deli civilne zaščite. "Doslej smo porabili kar 14 tisoč kvadratnih metrov folije," je povedal poveljnik Civilne zaščite Občine Slovenska Bistrica Branko Hojnik. Kot je dejal, je glede na obseg naravne nesreče težko pomagati vsem hkrati, zato pozivajo občane, da so potrpežljivi in naj, "če imajo možnost, tudi kaj sami postorijo". Vlada predvsem veliko povpraševanje po strešni kritini in krovcih.

Sobotno neurje je povzročilo škodo tudi v sosednji občini Oplotnica, kjer so prav tako poškodovane strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov. O toči so po navedbah časnika Večer poročali tudi iz Slovenskih Konjic, Zreč, okolice Ptuja in Makol ter Rač.