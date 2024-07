Izredno dolg, ponekod celo rekordno dolg vročinski val bodo kmalu prekinile nevihte. Nastajati bodo začele že jutri popoldne nad hribovitimi deli zahodne in severne Slovenije. V noči na soboto se bodo okrepile in razširile nad večji del države. Nastala bodo lahko tudi krajevna neurja. Tokrat bodo glavno nevarnost predstavljali močnejši nalivi.

Spodnja karta prikazuje, koliko padavin bo nad našimi kraji padlo od danes do vključno sobote zjutraj. Najbolj burno dogajanje pričakujemo v noči na soboto.

Foto: meteologix

Vročinski val se kmalu poslavlja

Zadnji izračuni meteoroloških modelov kažejo, da se bo vročinski val zaključil nekoliko prej, kot je kazalo še pred nekaj dnevi. V višinah se bo namreč na južno stran Alp že jutri pozno popoldne začel spuščati nekoliko hladnejši zrak, kar bo povečalo nestabilnost ozračja.

V soboto ponoči bo zaradi obilnejših padavin na naših cestah potrebna dodatna previdnost. Foto: David Florjančič

V noči na soboto nevihte, lahko tudi neurja z zelo veliko padavinami

Nevihte, ki bodo jutri proti večeru začele nastajati nad hribovitimi predeli zahodne in severne Slovenije, se bodo v noči na soboto okrepile in razširile nad večji del države. Spet bodo lahko nastala krajevna neurja. Glavno nevarnost pa tokrat verjetno ne bo predstavljala toča, ampak nalivi, ki se bodo lahko na določenih območjih obnavljali dalj časa. Predvsem v severni polovici Slovenije bi lahko v razmeroma kratkem času padlo preko 50 litrov dežja na kvadratni meter, zato je pričakovati močnejši porast manjših rek in hudournikov.

Pred prihajajočimi obilnejšimi padavinami priporočamo, da očistite jaške. Foto: David Florjančič

Temperature bodo končno padle

Padavine se bodo lahko zavlekle tudi v sobotne jutranje in popoldanske ure. Temperature se bodo zato v soboto čez dan v večjem delu Slovenije verjetno gibale le okoli 25 stopinj Celzija.

V nedeljo se vrača vročina, a ne za dolgo

Nedelja bo spet bolj vroča z najvišjimi temperaturami malo nad 30 stopinj Celzija. Občutnejša osvežitev prihaja v prvi polovici prihodnjega tedna, ko nas bo zajel nov val nevihtnega vremena. A že ob koncu julija in v začetku avgusta bi lahko po nekaterih izračunih vročina spet bolj pritisnila.