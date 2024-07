To so letala, ki gasijo požar na Krasu

Letalsko podjetje Air Tractor je ustanovil letalski navdušenec Leland Snow, ki je svoje prvo letalo zasnoval že leta 1951. To so bila manjša letala, tako imenovani prašilniki za uporabo nad polji in gozdovi. Eden od produktov podjetja je tudi letalo AT-802F fire boss, ki ga v ZDA izdelujejo že vse od leta 1990.

Podrobneje o letalu:

To lahko zajema vodo iz jezer, rek in vodnih zajetij. Na uro lahko razprši do 53 tisoč litrov vode. Za vzlet potrebuje le dobrih 300 metrov vzletne steze. Da zajeme vodo, se dvigne in se vrne po novo pošiljko vode, potrebuje to letalo let pet minut časa.

Letalo ima 3.104 litrov kapacitete za vodo, slabih 11 metrov dolgo letalo z razponom kril 18 metrov pa lahko leti s potovalno hitrostjo 356 kilometrov na uro. Upravljata ga pilot in pomožni pilot, največji dolet znaša 1.300 kilometrov, raven vzpenjanja pa je 4,3 metra na sekundo. Poganja ga en motor družbe Pratt Whitney z močjo 1.010 kilovatov.