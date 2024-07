Na Krasu izbruhnil velik požar. Je bil na delu požigalec?

Poveljnik štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk je za STA povedal, da je požar izbruhnil v smeri Škrbine proti Trstelju na Krasu v Občini Komen.

"Pred kratkim je zagorelo v bližini Šibelj, pri Železnih vratih, gori proti Trstelju, gre za velik požar, aktivirane so številne gasilske sile," so za Radio Robin povedali na Zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost Sežana.

Na terenu je 45 gasilskih enot, imajo tudi pomoč iz zraka

Ob 10.34 je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan aktiviral državni načrt zaščite in reševanja ob požaru v naravnem okolju.

Aktivirana so vsa gasilska društva kraške regije, Primorske in Goriške, v zraku imajo že letala, na pomoč jim je priskočil tudi policijski helikopter. "Trenutno je aktiviranih 45 gasilskih enot in državna enota za gašenje iz zraka," poroča Uprava za zaščito in reševanje. Aktivirano je bilo eno letalo air traktor, drugo pa je v pripravljenosti, še poroča Radio Slovenija.

Požar naj bi bil podtaknjen na dveh mestih

Informacij o velikosti požara še nimajo, je za STA povedal poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendarmin.

Po neuradnih informacijah Televizije Slovenija naj bi bil požar podtaknjen na dveh mestih. Uradnih potrditev sicer še ni.

Curk je pozval prebivalce z območja požara, naj omogočijo prednost interventnim vozilom in naj ne zahajajo na požarišče zaradi lastne varnosti.

Težave povzroča veter, ki se bo popoldne le še okrepil, piše Neurje.si.

Da je na Krasu požar, na omrežju Facebook pišejo tudi nekateri uporabniki.

Na pomoč se odpravljajo številni gasilci.

Razglašena požarna ogroženost

Uprava za zaščito in reševanje je sicer razglasila veliko požarno ogroženost na območju občin Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje–Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti na območju navedenih občin je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Požarna ogroženost tudi v jugovzhodnem delu države

Požarna ogroženost naravnega okolja se krajevno povečuje tudi drugod po državi, zlasti v jugovzhodnem delu države. V prihodnjih dneh se bo ogroženost predvidoma večinoma še povečevala. Svetujejo previdnost pri uporabi ognja v naravnem okolju ter pri uporabi predmetov, naprav ali snovi, ki bi v naravnem okolju in drugod na prostem lahko povzročile požar.

Po podatkih agencije za okolje bo predvsem sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. Najbolj vroče bo na Primorskem.