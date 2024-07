Zaradi požara v bližini Trogirja na delu kanader in 66 gasilcev

Za zdaj še iz neznanega razloga je ponoči ob 2.30 zagorelo na odprtem prostoru v bližini Trogirja, natančneje v Segetu Gornjem in Baradićih. Na terenu je 66 gasilcev z 22 gasilnimi vozili, ki bodo na požarišču ostali ves dan, je povedal poveljnik splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.

Gre za požar trave, nizkega rastlinja in makije na trenutno ocenjeni površini 20 hektarjev, poroča 24sata. V intervenciji gašenja sodeluje 66 gasilcev z 22 gasilskimi vozili iz poklicnih gasilskih enot Split in Trogir ter člani prostovoljnih gasilskih društev Okruk, Marina, Seget Vranjica in Trogir. Gasilcem je v dopoldanskih urah na pomoč priskočil tudi kanader.

"Gasilska straža je na terenu, trenutno število gasilcev pa bo ostalo na pogorišču ves dan. Zjutraj je pri gašenju sodeloval kanader, z glavnim gasilskim poveljnikom pa je bilo dogovorjeno, da bo čez dan na požarišču deloval tudi Air Tractor," je povedal poveljnik Gasilske zveze Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.

Medtem pa še vedno poteka sanacija in dežurstvo na požarišču na območju Senja, Biljevine, ki je bilo lokalizirano sinoči ob 22.13 in na območju Slime–Zvižda.