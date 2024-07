V požaru v stanovanjski stavbi v Nici umrlo sedem ljudi

V požaru v stanovanjski stavbi v Nici je ponoči umrlo sedem ljudi. Še nekaj je bilo poškodovanih, od tega je en človek v kritičnem stanju, so sporočili gasilci. Zagorelo je v sedmem nadstropju poslopja v četrti Les Moulins, vzrok pa še ni znan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so še sporočili tamkajšnji gasilci, je ob njihovem prihodu v stanovanju v sedmem nadstropju divjal ogromen požar. Tri ljudi so iz stavbe rešili s pomočjo gasilske lestve, na varno pa so jih spravili še nekaj več kot 30.

V boju proti ognjenim zubljem je sodelovalo 25 gasilskih tovornjakov in 72 gasilcev.