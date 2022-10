Prve podrobnosti: taka letala dobi Slovenija za gašenje #foto

Vlada je objavila predlog programa za vzpostavitev namenske zmogljivosti za podporo gašenju iz zraka. To je sicer šele osnutek in v celoti ne bo nujno tudi sprejet. Program je vlada sprejela na podlagi poročila o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja letošnjega požara na Krasu. Trenutni trendi tudi kažejo, da bo zaradi podnebnih sprememb Slovenija vsako leto bolj ogrožena, kar zadeva požare v naravi.

Trenutne zmogljivosti helikopterjev bell 412, AS352 in AW169 ne pokrivajo potreb po namenskem boju proti požarom iz zraka, letalo C-27 J spartan s sistemom MAFFS II pa ne bo na voljo pred letom 2025. Zaradi svojih osnovnih vojaških nalog to letalo tudi ne bo ves čas na voljo.

Foto: AirTractor

Iščejo letala z odmetom tri tisoč litrov vode

Program predvideva možnost nakupa manjših letal za gašenje z zmogljivostjo odmeta vode tri tisoč litrov vode, prav tako tudi možnost vzpostavitve zmogljivosti s pomočjo nakupa specializiranih amfibijskih letal oziroma nakupa rabljenih letal.

Vlada je tako izrazila zanimanje, da bi v požarni sezoni 2023 prek evropskega mehanizma RescEU gostila dve najeti amfibijski letali za gašenja airtractor AT-802F fire boss. Najeli bi jih po načelu "wet lease", in sicer z vključeno posadko.

Kakšno letalo je airtractor AT-802F?



Letalsko podjetje Air Tractor je ustanovil letalski zanesenjak Leland Snow, ki je svoje prvo letalo zasnoval že leta 1951. To so bila manjša letala, tako imenovani prašilniki za uporabo nad polji in gozdovi. Eden izmed produktov podjetja je tudi letalo AT-802F fire boss, ki jih sicer v ZDA izdelujejo že vse od leta 1990. To lahko zajema vodo iz jezer, rek in vodnih zajetij. Na uro lahko razprši do 53 tisoč litrov vode. Za vzlet potrebuje le dobrih 300 metrov vzletne steze. Da zajeme vodo, se dvigne in se vrne nazaj po novo pošiljko vode, potrebuje to letalo let pet minut časa. Letalo ima kapaciteto za vodo pri 3.104 litrih, slabih 11 metrov dolgo letalo z razponom kril 18 metrov pa lahko leti s potovalno hitrostjo 356 kilometrov na uro. Upravljata ga pilot in kopilot, največji dolet znaša 1.300 kilometrov, raven vzpenjanja pa je 4,3 metra na sekundo. Poganja ga en motor družbe Pratt Whitney z močjo 1.010 kilovatov.

Foto: Wikimedia Commons

Prihodnje leto prvi dve letali, leta 2024 že namenska enota?

"Za uspešno delovanje bo treba zgraditi zmogljivost, in sicer enoto za gašenje požarov iz zraka, izvesti umestitev v sistem zaščite in reševanja, pridobiti in usposobiti ustrezen kader, zagotoviti vzdrževanje in ustrezno bazo za letala," ocenjujejo na MORS.

Vladni predlog za uporabo za leto 2023, ob predvideni dobavi dveh letal, predvideva dva pilota letal (pogodbena izvajalca), štiri tehnike za linijsko vzdrževanje (dva redno zaposlena in dva pogodbena izvajalca) in dva gasilca-koordinatorja. Poleg obeh letal AT-802F v dvosedežni kopenski različici bi potrebovali tudi rezervoar z vodo za gašenje na letališču, sistem za polnjenje letala ali večjo cisterno za prevoz vode.

Nakup šestih letal bi z DDV stal slabih 32 milijonov evrov

V posebni enoti za leto 2024 bi bilo nato že pet redno zaposlenih pilotov, trije pogodbeni piloti, sedem letalskih tehnikov (štirje redno zaposleni), štirje gasilci (vsaj en redno zaposleni). Čez dve leti bi imela enota tudi že štiri letala AT-802F. Pri tem predlagajo tudi enosedežno amfibijsko letalo fireboss z možnostjo odstranitve plovcev za zajem vodo. Poleg štirih letal program omenja tudi možnost nakupa dodatnih dveh, kar pomeni opcijsko do šest gasilskih letal.

Ocenjena vrednost investicije nakupa štirih letal v letih od 2023 do 2024 je po oceni ministrstva za obrambo (MORS) 17,7 milijona evrov brez DDV oziroma 21,6 milijona evrov z vključenim DDV. V primeru nakupa šestih letal bi se zneski povečali na 26,1 milijona brez DDV oziroma 31,8 milijona z DDV.

"Nakup letal pa Sloveniji še ne bo zagotovil želene zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka. V nadaljnjih dokumentih bo treba razdelati koncept uporabe samih letal, od hangariranja do šolanja posadk, vzpostavitve dežurne službe ter vzpostavitve enote v okviru sistema zaščite reševanja in pomoči," opozarjajo na MORS.

Vlada je na predlog obrambnega ministrstva sklenila, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022-2025 vrednost projekta taktično transportno letalo zviša za petino vrednosti, za namen nakupa modula za gašenje iz zraka. Za petino vrednosti je vlada zvišala tudi sredstva za projekt Strelišče Crngrob, so sporočili iz obrambnega ministrstva.



Za projekt taktično transportno letalo je ministrstvo za obrambo vladi predlagalo spremembo vrednosti projekta z izhodiščne vrednosti 72 milijonov evrov z vključenim DDV na novo izhodiščno vrednost 87 milijonov evrov.



Zrakoplov Spartan bo po načrtih ministrstva v prvi fazi omogočal prevoz osebja in tovora Slovenske vojske na območje delovanja, logistično podporo elementov Slovenske vojske in izvleko oziroma reševanje izoliranega vojaškega osebja in državljanov.



Z nadgradnjo zrakoplova s t. i. "Modular Aerial Fire Fighting System" bo pridobljen nov sistem za gašenje požarov iz zraka, kar bo predvidoma zagotovljeno do vključno leta 2024. Prav nakup dodatne opreme za zrakoplov ter njena vgradnja s procesom certifikacije in pridobitve dovoljenja za uporabo sistema sta glavna razloga za spremembo vrednosti tega projekta, so sporočili iz obrambnega ministrstva.