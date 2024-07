Civilna zaščita zaradi požara na Krasu aktivirala državni načrt zaščite in reševanja

Na žalost so se uresničili strahovi, da bo zaradi visokih temperatur, vetra in suše izbruhnil večji požar. To se je spet zgodilo na Krasu, dve leti po uničujočem požaru. Ob 10.34 je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan zaradi obsežnega požara na Krasu aktiviral državni načrt zaščite in reševanja ob požaru v naravnem okolju.

Zaradi požara, ki je na Krasu izbruhnil dopoldne, so na delu vsa gasilska društva kraške regije, Primorske in Goriške, poletela so tudi letala za gašenje, na pomoč jim je priskočil tudi policijski helikopter. "Trenutno je aktiviranih 45 gasilskih enot in državna enota za gašenje iz zraka," poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Požar je izbruhnil v smeri Škrbine proti Trstelju na Krasu v Občini Komen, zagorelo je tudi v bližini Šibelj, pri Železnih vratih, gori proti Trstelju, so za Radio Robin povedali na Zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost Sežana.

Pri gašenju sta poleg dveh policijskih helikopterjev aktivirani tudi obe letali air tractor. Za gašenje požara na Krasu bodo letala vodo zajemala iz morja. Iz luške kapitanije pozivajo, naj se plovila izogibajo plovbi v delu Koprskega zaliva in naj morjeplovci upoštevajo navodila.

Dogajanje lahko spremljate v našem poročilu, kjer stanje dopolnjujemo v živo: