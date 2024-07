Delavca v Črnomlju hudo poškodoval kovinski okvir

V podjetju v Črnomlju je v torek nekaj po 17. uri na delavca padel kovinski okvir in ga hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli, helikopter pa ga je odpeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

O nesreči so obvestili preiskovalno sodnico, okrožno državno tožilko in pristojnega inšpektorja za delo. Policisti, ki so že opravili ogled, še naprej zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine nesreče. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo, so še sporočili iz PU Novo mesto.