Delovna nesreča: traktor pod seboj pokopal 30-letnika

V petek, nekaj pred 20. uro, se je pri delu na kmetiji smrtno ponesrečil 30-letni moški. Ker je s traktorjem zapeljal preblizu gnojne jame, se je ta prevrnil in ga pokopal pod seboj, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Prikolica je zdrsela približno štiri metre v globino, 30-letni voznik pa je ostal ukleščen pod traktorjem, so sporočili gasilci PGD Materija, ki so sodelovali na intervenciji. Voznik je na kraju nesreče podlegel poškodbam.

Gasilci so dvignili prikolico in traktor ter pokojnega izvlekli. Na intervenciji je poleg zdravnice in reševalca iz ZP Hrpelje, reševalcev NMP Sežana ter policistov PP Kozina sodelovalo še 12 gasilcev iz PGD Materija z dvema voziloma in pet gasilcev iz ZGRS Sežana z dvema voziloma.

O okoliščinah nesreče bodo policisti s poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Kopru.