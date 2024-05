Prometna nesreča: udeležena policista in mladoletnik, ki je utrpel hude telesne poškodbe

Radovljiški policisti so v petek zvečer zasegli avtomobil 82-letnemu vozniku, ki je pri vključevanju v promet povzročil prometno nesrečo. Vozil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, prav tako vozilo ni bilo registrirano. Delo so imeli tudi kranjski policisti, ki so v petek zvečer v eni izmed garažnih hiš nakupovalnega središča izvajali policijski postopek v povezavi s kršitvijo cestnoprometnih predpisov. Mladoletni voznik mopeda je v prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena tudi policista, utrpel hude telesne poškodbe.

Kot so pojasnili policisti, je 82-letni voznik pri vključevanju v promet izsilil prednost drugemu vozniku in vanj trčil. Vozil je neregistriran avtomobil in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ob tem so mu v litru izdihanega zraka namerili 0,42 miligrama alkohola.

Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek za več prometnih prekrškov in zbirajo obvestila v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so zapisali.

V prometni nesreči huje poškodovan mladoletnik

Delo so imeli tudi kranjski policisti, ki so v petek zvečer v eni izmed garažnih hiš nakupovalnega središča na območju Kranja izvajali policijski postopek v povezavi s kršitvijo cestnoprometnih predpisov.

Po prvih ugotovitvah sta policista s službenim vozilom ustavljala mladoletnega voznika mopeda, ki je bil v nadaljevanju udeležen v prometni nesreči. Po podatkih policije je bil mladoletnik hudo telesno poškodovan.

V prometni nesreči sta bila s službenim vozilom udeležena tudi policista, ki sta se lažje telesno poškodovala. Ker je bil v prometni nesreči udeležen policist, so o njej obvestili posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva. Za ugotovitev in razjasnitev okoliščin so ustanovili tudi komisijo, ki bo temeljito preverila vse okoliščine dogodka, so še zapisali na kranjski policijski upravi.