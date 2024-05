V soboto popoldne je v kraju Ježdovec blizu letališča Lučko strmoglavilo manjše letalo, ki so ga uporabljali za skoke s padalom.

Takoj po prejeti prijavi so policisti z drugimi reševalnimi službami odšli na teren in začeli iskanje lokacije strmoglavljenega leta. Prvi je do ponesrečencev prišel policist zagrebške policijske uprave, takoj zatem pa še reševalci, ki so ponesrečenim nudili prvo pomoč.

Foto: Pixsell

Manjše letalo je upravljal 27-letnik, 20 minut po vzletu pa je za zdaj še iz nepojasnjenega razloga letalo strmoglavilo. Neuradno naj bi letalu odpovedal motor.

Poleg pilota so bili na letalu še štirje potniki, 39-letnik, 22-letnik in 68-letnica so utrpeli poškodbe in se zdravijo v bolnišnici. Nesreča je bila usodna za 30-letnega Ivana, zdravstvenega tehnika nujne medicinske pomoči, poroča Jutarnji list.

S čustvenim zapisom so se od mladega reševalca na družbenem omrežju Facebook poslovili njegovi sodelavci.

Preiskava letalske nesreče še poteka, vodi jo dežurni namestnik okrožnega državnega tožilstva v Veliki Gorici v sodelovanju s preiskovalci letalskih nesreč.