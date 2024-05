Huda prometna nesreča, posredoval helikopter SV #foto

Ob 10.30 uri se je v naselju Zagaj v občini Bistrica ob Sotli zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena traktor in motorno vozilo. Ena oseba je utrpela poškodbe, aktiviran je bil helikopter Slovenke vojske, ki jo je prepeljal v mariborsko bolnišnico, so na družbenem omrežju Facebook sporočili gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina.

Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina so dopoldne posredovali v prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena traktor in motorno vozilo. Zavarovali so kraj nesreče, odklopili akumulator ne motorju in reševalcem pomagali pri imobilizacije poškodovane osebe.

Helikopter SV je poškodovano osebo prepeljal v Splošno bolnišnico Maribor.