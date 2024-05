Igralka Nina Dobrev, najbolj znana po vlogi Elene Gilbert iz serije Vampirski dnevniki, je imela nesrečo z električnim motorjem, v kateri se je hudo poškodovala. "Čaka me dolga pot okrevanja," je pojasnila.

35-letna bolgarsko-kanadska igralka je na družbenem omrežju Instagram delila fotografiji, s katerih je razvidno, da je imela hudo nesrečo z električnim motorjem. Na prvi fotografiji, posneti pred nesrečo, sedi na motorju, medtem ko na drugi leži na bolniški postelji z opornicami okrog vratu, kolena in komolca. "Kako se je začelo in kako se je končalo," je zapisala pod fotografiji.

Objavila je tudi selfi z bolniške postelje in zapisala, da je v redu, ampak jo čaka dolga pot okrevanja. Dodala je, da je bila to verjetno njena prva in zadnja vožnja z električnim motorjem, primernim za vožnjo zunaj cest.

Dodatnih podrobnosti o nesreči ni razkrila.

Selfi, ki ga je na svojem profilu na Instagramu delila Nina Dobrev. Foto: Instagram/Nina Dobrev

Izpuščena iz bolnišnice

V komentarjih so se zvrstili številni igralci, ki so ji zaželeli čim hitrejše okrevanje po nesreči.

Da so jo iz bolnišnice že izpustili, je razkril njen partner, 37-letni nekdanji deskar na snegu Shaun White, ki je delil fotografijo igralke na zasebnem letalu. Nina Dobrev in Shaun White sta se sicer spoznala leta 2019, par pa postala leto kasneje.

Shaun White in Nina Dobrev leta 2022 na premieri filma Top Gun: Maverick v Londonu Foto: Guliverimage

