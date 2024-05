S partnerjem, plesalcem in koreografom Borom Pantićem, imata že hčerko Ivo, ki sta se je razveselila avgusta 2020.

Pričakujeta fantka

"Zdaj sem v blaženem stanju že dobrih pet mesecev, tokrat se doma veselimo fantka," je 39-letna igralka razkrila za omenjeno revijo. Dodala je: "Najina prvorojenka Iva je sprva malo pojokala, ker si je želela sestrico, ampak zdaj že ponosno čaka bratca in se ga zelo veseli."

Priznala je, da s partnerjem drugega otroka nista načrtovala ter ju je precej presenetil in razburkal njihova življenja, "ampak potem ugotoviš, da je vse točno tako, kot mora biti, in da je še kako prav, da si nas je tale naš fantolin izbral, da pride k nam, in zdaj ga vsi že komaj čakamo".

Igralka Ana Urbanc, zaposlena v mariborski Drami, je imela v času prve nosečnosti nekaj težav, kot so jutranja slabost in čustvena nihanja, druga nosečnost pa je bolj mirna. Poznamo jo iz priljubljene slovenske serije Reka ljubezni, v kateri je zaigrala razvajeno Valentino.

Bor Pantić in Ana Urbanc leta 2022 na premieri komedije Vanja, Sonja, Maša in Špik Foto: Mediaspeed

