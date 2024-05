Justin Bieber in Hailey Baldwin Bieber sta potrdila, da pričakujeta otroka. Tridesetletnik in 27-letnica sta na Instagramu objavila posnetke z obnovitve poročnih zaobljub, na katerih je Hailey pokazala zaobljen nosečniški trebušček.

Pevec in manekenka sta se poročila septembra 2018 le dva meseca po zaroki. Ona je oktobra lani v intervjuju za GQ Hype spregovorila o neprestanih govoricah in ugibanjih, ali je noseča. "Zadnje čase vsi govorijo: 'O moj bog, noseča je!' In to se mi je zgodilo že večkrat," je dejala in nato pribila: "Tistega dne, ko bo to res, boste vi na internetu zadnji, ki boste izvedeli."