Slovenska glasbenika Tim Kores in Julija Veleski bosta prvič postala starša. Veselo novico je Kores sporočil na nenavaden a humoren način in nasmejal številne sledilce.

S svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram je delil posnetek, kako je svoji ženi Juliji uresničil večletno željo. Želela je, da bi po več letih dobila nov sesalec in Kores ji je željo uresničil. Ob prejetju darila je celo zajokala.

"Poklon moji dragi ženi in bodoči mami malih Koresov. Vem, da je nenavadno darilo in reveal (razkritje, op. p.) tudi, ampak to si je res želela," je zapisal pod posnetek in dodal: "No, Foter bom."

Odzvala se je tudi Julija, ki je zapisala, da je bilo to "najlepše presenečenje" in dodala: "Staram se."

Poroka pred vrsto znanih Slovencev

Tim Kores - Kori in Julija Veleska sta se poročila septembra lani. Poroka je bila v cerkvi sv. Bolfenka na Pohorju, udeležili pa so se je številni znani Slovenci, kot so raper Challe Salle, novinar in voditelj Simon Vadnjal, radijska voditeljica Tanja Kocman, manekenka Irina Osypenko in radijski voditelj Denis Avdić.

Koresa poznamo kot glasbenika in radijskega voditelja, njegovo ženo Julijo pa kot članico dua De Liri, v katerem kot harfistka spremlja Koresovo sestro Zalo Kores.

