Slovenski glasbenik in radijski voditelj Tim Kores - Kori se je pretekli konec tedna poročil z izbranko Julijo Veleski, harfistko dua De Liri. Poroka je bila v cerkvi sv. Bolfenka na Pohorju, udeležili pa so se je številni znani Slovenci.

Da sta se z izbranko poročila, je Tim Kores - Kori sporočil na svojem profilu na Instagramu ter ob poročnih fotografijah zapisal, da sta postala mož in žena. "Pravijo, da se ženin in nevesta nimata tako fajn na svoji poroki kot ostali ... Bullshit (bedarija, op. p.)! To je bil eden izmed najboljših, najbolj norih in najlepših dni v najinem življenju! Hvala vam vsem iz srca, da ste del najine zgodbe, bilo je res res nepozabno! Nisva še sploh dojela!" je zapisal.

In dodal: "Imava srečo, da imava tako super starše, sestre, babice, dedke, tete, strice, sorodnike, mačehe, krušne fotre, instant babice, instant dedke, frende, frendice … Hvala vam!"

Na poroki številni znani Slovenci

Poroke so se udeležili tudi številni znani Slovenci. Tam so bili raper Challe Salle s svojo izbranko Yvonne, pevec, novinar in voditelj Simon Vadnjal, radijska voditeljica Tanja Kocman, manekenka Irina Osypenko, radijski voditelj Denis Avdić z ženo Ano in številni drugi.

Iz cerkve sta se odpeljala s kočijo

Fotografijo s poroke je med drugimi objavila Koresova sestra Zala, ki skupaj z Julijo igra v duetu De Liri, in zapisala, da si z Julijo poleg glasbe zdaj delita priimek.

Mladoporočenca sta si večno zvestobo obljubila v cerkvi sv. Bolfenka na Pohorju, od koder sta se odpeljala s kočijo.

