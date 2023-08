Natalija Verboten ima dvojni razlog za veselje

Zakonca Bojič imata skupaj dva sina – Maxa in Oskarja –, v zvezi pa sta že 17 let.

Zakonca Bojič imata skupaj dva sina – Maxa in Oskarja –, v zvezi pa sta že 17 let. Foto: Mediaspeed

Verbotnova je na svojem profilu na Instagramu delila skupno fotografijo in zapisala: "Praznujeva 15. obletnico poroke in rojstni dan moža Dejana Bojiča. Dragi možek, bodi zdrav, še naprej tako zabaven in ... naj traja."

Poročila sta se pri Mariboru

S svojimi sledilci je delila tudi nekaj spominov s poroke leta 2008, ki je potekala v družinskem krogu pri Mariboru. Kot je 46-letna Natalija Verboten pred leti povedala za MMC, sta po slavju svate povabila na izlet po Sloveniji, poročno noč pa sta preživela na Krasu, v Štanjelu.

Fotografije s poroke leta 2008, ki jih je na svojem profilu na Instagramu delila Natalija Verboten. Foto: Instagram/Natalija Verboten

Vsako leto dopustujeta v kampu Straško na Pagu

Zakonca Bojič imata skupaj dva sina – Maxa in Oskarja –, v zvezi pa sta že 17 let. Pred kratkim sta obeležila tudi to obletnico in zapisala, da jo vsako leto praznujeta v kampu Straško na Pagu. "Ista lokacija, isti mož ... že 17 let," je Verbotnova zapisala pod fotografijo, ki jo je delila s svojimi sledilci na Instagramu.

Konec julija smo sicer poročali, da je podjetje Natalije Verboten in Dejana Bojića, Bumerang, d. o. o., na lestvici največjih zaslužkarjev v letu 2022 glede na prihodke iz poslovanja. Lani sta namreč ustvarila dobrih 670 milijonov evrov prihodkov iz poslovanja, kar ju uvršča na drugo mesto te lestvice.

Preberite tudi: