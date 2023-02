Natalija Verboten iskreno o partnerstvu: Srečno razmerje ne pade z neba

Pevka Natalija Verboten je v intervjuju za Svet24 povedala, da ima zelo rada pustni čas in da so ji maškare zelo ljube. Poleg tega je spregovorila o partnerstvu in težavah, ki se v njem lahko pojavijo, ter glasbeni karieri, ki se ji še vedno aktivno posveča.

"Odkar imam sinova, je to ena izmed naših najljubših tem oziroma najljubših opravil. Že med letom, ko se pogovarjamo o pustu ter izbiramo in preizkušamo maske, je to veliko veselje. Odrasli se ga morda malo odvadimo, a ko vidiš, koliko pomeni otrokom, se ga spet nalezeš," je o bližajočem se pustu in navdušenju nad njim povedala Natalija Verboten.

Povedala je, da z družino živijo na vasi in da so sinovoma všeč kurenti, poleg tega imata njuna sošolca celotno kurentovo opravo, zato si jo zelo želita tudi sama. "Pri nas, v Zgornji Kungoti, sicer ni posebnega društva, a nas kurenti obiskujejo, ker povsod odganjajo zimo in kličejo pomlad. Pri nas so značilni parklji, decembra imamo Parkl Fest," je o pustnih maskah povedala Verbotnova. Dotaknila se je tudi partnerstva, ki včasih ni najlažje in v katerem je treba sprejemati tudi kompromise.

"Bilo je obdobje, ko sva pozabila na naju"

S partnerjem Dejanom sta ugotovila, da si je treba vzeti čas za romantiko. Povedala je, da sta si, ko sta bila otroka še zelo majhna, delo razdelila. Dejan je večinoma skrbel za družinsko podjetje, ona pa za družino in dom. "Bilo je obdobje, ko sva pozabila na naju, vsak nase in na partnerja. Imela sva krizo, precej sva se prepirala, bila sva neprespana, stresno je bilo doma in v službi. Če stvari ne rešuješ sproti … Joj, bilo je kar 'zanimivo obdobje'," je priznala Natalija. Dodala je, da je v trgovini, ko se je njen mož Dejan pošalil s prodajalko, v njem spet videla tistega Dejana, ki ga je spoznala.

"Potem sva se pogovorila in videla, da si je treba sproti jemati čas zase in za partnerja, sicer lahko povezanost izgine. Seveda v zvezi oziroma zakonu ne gre brez velike mere potrpežljivosti, razumevanja, sprejemanja kompromisov, spoštovanja na obeh straneh ... Srečno razmerje ne pade z neba, zanj je treba vsak dan sproti delati, se truditi," je povedala v intervjuju in dodala, da si bosta z Dejanom zdaj vzela še več časa za romantiko.

Želi si pesmi, ki bi jih začutila

Njena vrnitev na glasbeno sceno se je, kot priznava, zgodila spontana, saj tega nikoli ne načrtuje, vedno pa si želi dobrih pesmi, ki bi jih začutila. "A če jih ni, jih ni. Sama nisem avtorica, torej čakam na ideje drugih, vem pa, da to ni lahko. Zdaj imam doma že tri pesmi, torej bo to leto zagotovo bolj glasbeno obarvano," je priznala. Dodala je, da si ni nikoli mislila, da bo lahko živela od glasbe, a so se stvari tako uredile in odvile. Tudi njena sinova sta glasbeno nadarjena in imata rada glasbo, predvsem slovensko.

Vrnila se je želja po smučanju

Natalija je med letošnjimi počitnicami najela inštruktorico smučanja in se učila osnov, da se je znebila strahu. Tega si v preteklih letih ni smela privoščiti zaradi morebitnih poškodb, zato je smučanje v tistem času opustila.