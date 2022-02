Sta se Rebeka Dremelj in Natalija Verboten nasankali?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski pevki in poslovni ženski Natalija Verboten in Rebeka Dremelj sta prijateljici tudi v zasebnem življenju. Tokrat sta se nasmejali na sankanju v Kranjski Gori.

"Situacija je resna. Verboten in Dremelj napadata. In to ne Eme, temveč sankališče v Kranjski Gori," na začetku posnetka pove Rebeka Dremelj. Objavo je poimenovala Spektakularno sankanje dveh slovenskih "estradnic". Rebeka tudi razloži, da sta se z Natalijo odločili, da se malce poveselita na otroškem sankališču.

"Imava zgolj en majhen krožniček za dve majhni ritki," se nasmiha prešerno razposajena Rebeka, Natalija pa ji sramežljivo prikimava v ozadju.

Seveda sta se zapeljali po sankališču in prav dobro jima je šlo. Konec dobro, vse dobro. Njuno prijateljstvo tako še vedno ostaja v dobri kondiciji, mogoče iz tega nastane nova glasbena stvaritev.

Natalija in Rebeka se poznata že nekaj časa. Njuno "rivalstvo" je rodilo pesem Strup in videospot, v katerem sta se pevki "udarili" v boksarskem ringu.

