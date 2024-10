Rebeka Dremelj je ta teden odigrala že stoto ponovitev svoje monokomedije Jamska ženska in razprodani Kulturni dom Mengeš znova navdušila. Ob zaključnem poklonu je na noge skočila celo Tina Gaber, partnerka premierja Roberta Goloba, ki jo je do solz nasmejala predstava z duhovitim pogledom na partnerski odnos.

Jamsko žensko si je ogledala v družbi mame Mateje, po predstavi pa povedala, da je Rebeka Dremelj njena vzornica. "Je neverjetno nadarjena in vsestranska ženska, ki si zasluži vse pohvale," je dejala, "lani sem bila prepričana, da si bo s predstavo utrla pot do vrha, in na srečo se nisem motila. Vem, da so bile priprave izjemno naporne, a ravno zaradi tega jo še bolj cenim in občudujem njeno energijo na odru."

Tina Gaber je na predstavo prišla z mamo Matejo. Foto: Marko Pigac

Razkrila je tudi, s katero situacijo v predstavi se je najbolj poistovetila. "Našla sem se v prizoru, ko Jure gleda košarko. Takrat sem si še sama rekla, da so vsi moški isti!" je namignila na posnetek, ki ga je objavila na Instagramu in v katerem je Robert Golob spremljal tekmo NBA z Luko Dončićem. Takrat ga je v posnetku zbodla, ali njuna zveza morda razpada zaradi košarke, Golob pa ji je razburjeno odvrnil: "Kakšna zveza, daj mi mir zdaj!"

Še posebej se je poistovetila s prizorom, v katerem protagonist predstave gleda košarko, in ob tem namignila na znani posnetek, v katerem je v tekmo NBA zatopljen Robert Golob. Foto: Mediaspeed

Tina Gaber sicer ni bila edina znana Slovenka v občinstvu jubilejne Jamske ženske. Dvorano je nasmejana zapustila tudi vplivnica in osebna trenerka Patricija Pangeršič. "Rebeko sem spoznala v povsem novi luči. Sem očarana, osupla in pod velikim vtisom," je dejala, "gre za noro zabavno predstavo, zaradi katere so me bolele trebušne mišice, in zato bi jo priporočila vsem. Upala bi si reči, da si lahko kar vse situacije iz Jamske ženske preslikamo v domove. To je ena velika resničnost."

"Rebeko sem spoznala v povsem novi luči," je po predstavi dejala Patricija Pangeršič. Foto: Marko Pigac

Jamska ženska je očarala tudi igralca Domna Valiča. "Navdušen sem nad Rebekino energijo in dejstvom, da je zmožna na odru izgovoriti ogromno število besed v tako kratkem času. Zelo spoštujem njenega Sandija," je dejal, "odlična je. Kaj odlična, naravnost fantastična! V nekem trenutku se je v njej naselila pristna moška energija, ki nam jo je odlično posredovala. Ženske in moški smo si res zelo različni, a se moramo naučiti sobivati. Tako ali drugače. In Rebeka je to fantastično ponazorila. Je izvrstna igralka."

