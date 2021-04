Natalija Verboten: Mož ji je pripravil presenečenje, ki bi ji ga zavidala vsaka ženska! #video

Če rečemo Rdeč ferrari in fatalna ženska, smo povedali vse. Natalija Verboten ni le ena od najbolj priljubljenih slovenskih zvezdnic, ki s svojim nasmehom in toplino navduši vse, temveč tudi zelo iskrena ženska. V Trendičveku je razkrila romantično in kavalirsko plat svojega moža, povedala, katero neuresničeno otroško željo uresničuje ravno ta čas, kako dobra je njena poslovna žilica, zaupala nam je svoj recept večne mladosti in iskreno spregovorila tudi o tem, kako ji pri tem na pomoč vsake toliko malce priskoči tudi priznan lepotni kirurg.

Foto: Tibor Golob

Lepa, priljubljena, uspešna, s prešernim nasmehom in simpatičnimi jamicami v licih. Natalija Verboten velja za eno od najbolj priljubljenih slovenskih estradnic. Čeprav ji ni videti, je na sceni je več kot 25 let. Vmes si je vzela nekaj glasbenega premora in se nato vrnila v velikem slogu.

Foto: Instagram

Pevka priznava, da so ti časi za umetnike precej težki. Razkrila nam je, da sta z možem Dejanom Bojičem v svojem podjetju, ki je del industrije srečanj, v zadnjem letu in v primerjavi s prejšnjimi izgubila kar 91 odstotkov dohodka. A ker sta zelo iznajdljiva, sta dejavnost uspešno preusmerila na splet. Tudi Natalija je zakorakala na samostojno podjetniško pot. Izdala je svojo blagovno znamko različnih izdelkov s sivko.

Foto: Menart Records.

Kljub koroni ni počivala ni niti na glasbenem področju, saj je pred kratkim izdala novo skladbo Ljubim, pod besedilo pa se je podpisala Karmen Stavec. "Posvečena je ljubezni in vsem, ki to v sebi tudi nosijo. Je produkt navdiha in iskrena izpoved ljubljene ženske. Skladba je tako posvečena vsem, ki so ljubili, ljubijo in še bodo ljubili, saj je ljubezen univerzalno čustvo, ki včasih premika tudi meje, ljubezen je gonilna sila sveta, umetnosti," je prepričana sogovornica, o ljubezni pa je spregovorila tudi v tokratnem Trendičveku.

Foto: Menart Records.

Katero je bilo največje presenečenje, ki ji ga je pripravil njen mož in bi ji ga zavidala vsaka ženska, ki ima rada romantiko, kako si izkazujeta pozornost … Govora je bilo tudi o drugih življenjskih temah: razkrila je, katero še neuresničeno otroško željo uresničuje ravno ta čas, v katerem športu pogosto premaga svojega moža, kako razvita je njena poslovna žilica, zaupala nam je svoj recept večne mladosti in iskreno spregovorila tudi o tem, kako ji pri tem na pomoč vsake toliko malce priskoči tudi priznan lepotni kirurg Siniša Glumičić. Vse to v videointervjuju zgoraj.