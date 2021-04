Damjan Murko razkril: z ženo sta dobila ponudbo za pornofilm #video

Le kdo ga ne pozna? Damjan Murko, prvi in še vedno eden od vodilnih samopromotorjev v Sloveniji, pravi, da živi v zavesti vsakega Slovenca. In čeprav je na sceni že vrsto let, nas kljub vsemu še marsikdaj s čim preseneti in šokira. V Trendičveku nam je razkril, ali medijem res pošilja trače o sebi, s katero fotografijo v koledarju je najbolj šokiral ženo, kakšno naslovnico so od njega želeli v eni od revij, kaj je največja težava slovenske estrade in zvezdništva in ali je res obogatel z bitcoini. Presenečeni pa boste tudi, ko boste izvedeli, katera je njegova najbolj značilna moška lastnost.

Foto: Ana Kovač "Moj lik živi v zavesti vsakega Slovenca," pravi štajerski slavček Damjan Murko. Po tem, ko je pred leti zaslovel s petjem slovenske himne in s skladbo Srečen, ker sem moški, je še vedno prisoten v slovenskem medijskem prostoru in kljub poplavi samopromotorjev ni nič manj priljubljen. "Še vedno nimam svojega naslednika, ko mi bo kdo prišel blizu, pa mu bom z veseljem prvi čestital," pravi. Pozneje so v njegovi karieri sledile še številne skladbe s provokativnimi naslovi, vse od zadnje Ritke prehlajene do Kabrioleta ter albuma Šok.

Foto: Ana Kovač "Trenutno imam izdane že tri plošče in dve knjigi, kar je po svoje edinstven uspeh. Moja zadnja uspešnica Šok pa ima na YouTubu že več milijonov ogledov. Poleg glasbe se zdaj ukvarjam tudi z organizacijo porok, medtem pa sem se celo podal v boj za predsednika države. Kljub temu, da sem že vrsto let tarča najrazličnejših medijev, sem hkrati najbolj zaželen zvezdnik pri nas," pravi samozavestni Murko.

Foto: Ana Kovač A ne le z nastopi in glasbo, zanimiv, drugačen in domiseln je tudi na drugih področjih. Tako ima poleg svojega vsakoletnega koledarja, ki vselej šokira z neobičajnimi fotografijami in je vsakoletna vroča roba, ki gre za med, tudi svoj parfum in skodelico. Njuna naslova pa sta taka, kot je on: provokativna in neposredna. "Skodelica nosi slogan Posrkaj me, parfum pa Pošpricaj me," nam razloži Murko, ki pa nam je v videu Trendičveka izdal tudi, s čim si on nikakor ne bi želel biti "pošprican".

Foto: Ana Kovač No, nič manj zabavno ni bilo, ko nam je razkril, ali medijem res pošilja trače o sebi, s katero fotografijo v koledarju je najbolj šokiral ženo, kakšno naslovnico so od njega želeli v eni od revij, kaj je največja težava slovenske estrade in in ali je res obogatel z bitcoini ... Presenečeni pa boste tudi, ko boste izvedeli, katera je njegova najbolj značilna moška lastnost. Vse to in še več v zabavnem videointervjuju zgoraj.