Bepop Ladies: Ljudje mislijo, da ne znamo peti! #video

So prijateljice, mame, uspešne poslovne ženske, glasbenice in še kaj. Bepopovke Tinkara Fortuna, Ana Praznik in Alenka Husić so bile gostje Trendičveka, v katerem so med drugim razkrile, katera ima glavno besedo, kako si delijo dobiček, s čim si je Ana med nastopom zaslužila žvečilni gumi v laseh in kaj si najraje privoščijo za pravi ženski dan.

Foto: Tibor Golob Že več kot 16 let je, odkar je priljubljena skupina Bepop zavzemala radijske valove. In skupina se je v ženski zasedbi Bepop Ladies vrnila na naše odre. "Predvsem stavimo na pozitivo, tako v glasbi kot v življenju," pravijo dekleta.

Foto: Marko Delbello Ocepek Tudi epidemija jih pri tem niti ni preveč zmotila, saj so zaradi zasedenosti z drugimi projekti načrtovale nekajmesečni koncertni premor, ob uspešno opravljenih gospodinjskih, šolskih in ustvarjalnih izzivih pa jim je uspelo skočiti tudi v studio. Foto: Agencija DAMN Potem ko so lansko leto obarvale s hitom Daj se nasmej, so zdaj izdale še dve skladbi. V projekt z močno žensko noto jih je povabila Rebeka Dremelj, pri samostojni skladbi pa so združile moči s Tadejem Koširjem in Tamirjem Gostišo. Zadnji je sin Bora Gostiše, ki je v šestdesetih letih ustanovil danes legendarne Bele vrane.

Foto: Foto Cirkus Energije pa dekletom, ki so skupaj mamice kar šestim deklicam, ne zmanjka niti v intervjujih. V Trendičveku (video zgoraj) so med drugim razkrile, kdo misli, da ne znajo peti, katera ima glavno besedo, kako si delijo dobiček, s čim si je Ana med nastopom zaslužila žvečilni gumi v laseh in kaj si najraje privoščijo za pravi ženski dan.