Priljubljena slovenska stand up komika priznala: Humor nama je prinesel veliko sreče pri dekletih #video

Žan Papič in Gašper Bergant sta bivša cimra, sicer pa prekaljena komika in vsestranska zabavljača ter medijska ustvarjalca srednje generacije, ki sta v zadnjem letu nasmejala Slovenijo tudi z najbolj gledanim in poslušanim podcastom Fejmiči. In tako neposredna kot sta v svojih nastopih, sta bila tudi v tokratnem Trendičveku. Zakaj ni dobro verjeti aplikaciji za zmenke tinderju, kaj nenavadnega počneta ob 04.00h zjutraj, kdo se večkrat zbudi na neznanem kraju, katera je njuna najbolj čudna razvada in kdo ima bolj kosmat hrbet? Povedala sta vse!

Gašper Bergant, ki je po svojem narečju skoraj tako poznan kot po svojem humorju in aktualni čezmejni prvak kraške komedije, Žan Papič, sta koronsko leto zaznamovala s Fejmiči - našim najbolj poslušanim in gledanim podkastom. Upala sta, da bosta obletnico lahko praznovala z večjim nastopom pred živim občinstvom, ker pa bo treba na to še malo počakati, vas bosta medtem zamotila z enkratno spletno specialko Na črno.

»To bo realno najbolj smešna spletna komedija - ta hip,« brez lažne skromnosti pove Gašper in doda: »Šov bova v živo izvedla le enkrat, gostila bova roast leta 2020 in porabila tudi najbolj črn material, ki se nama nabira že celo leto, saj ga v 'korpo' nastopih ne moreva izvajati. Ga pa želiva predstaviti, da se vsaj en večer res dobro nasmejimo, brez zadržkov in politično nekorektno.«

»Bova brutalno iskrena, tako da feni Fejmičev bodo vsekakor prišli na svoj račun, čeprav to ne bodo Fejmiči. Tam vse teče spontano, za ta šov pa sva napisala scenarij in ga, kot se za tako specialko spodobi, tudi dobro izpilila. Vsaj en dan prej,« v smehu doda Žan.

