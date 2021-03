Urška Alič: Korona mi je veliko vzela, še več pa mi je dala #video

Urška Alič je direktorica Špas teatra in ena od tistih žensk, za katere večkrat slišimo, da je zaradi vseh svojih sposobnosti in predanosti delu superženska. In prav zato je tik pred 8. marcem, ki je poklon vsem damam, prav ona naša sogovornica v Trendičveku. Zakaj mora pri svojem delu marsikdaj stopiti v čevlje psihologija, kakšen je slovenski humor in zakaj so najbolj uspešne predstave tiste, ki obravnavajo žensko moške tematike?

Foto: Ana Kovač Skorajda ni Slovenca, ki se v Špas teatru ne bi smejal in zabaval ob kateri od številnih predstav. Njegova ustanoviteljica in direktorica Urška Alič je obkrožena s samimi vrhunskimi imeni igralstva in igrami, ki polnijo dvorane in vedno končajo kot uspešnice. V življenju si upa tvegati in tako je njena karierna zgodba postala zgodba o uspehu. V preteklosti je prejela tudi viktorja za posebne dosežke. A njen največji dosežek so še vedno zadovoljstvo in nasmehi na obrazih ljudi, ko odhajajo s predstav.

Foto: Ana Kovač Kljub temu, da so gledališča zaradi koronavirusa zaprta že skoraj leto dni, se ona ne da. S pozitivnostjo zre naprej in ves čas dobiva nove ideje, ki bodo zaživele takoj, ko bo mengeška dvorana lahko spet odprla svoja vrata. Zaveda se namreč, da za dežjem vedno posije sonce.

Foto: Ana Kovač

"Vsako leto ob 8. marcu v Špas teatru predstavimo številne predstave in moški del zasedbe naše ekipe ob dnevu žena obiskovalkam vedno pokloni rože v znak pozornosti in spoštovanja. Letos zaradi okoliščin temu žal ne bo tako, zato smo se odločili, da ob tej priložnosti naredimo novo, odlično predstavo Ženska: Ljubezni, izgube, obleke. Prvič bo predvajana jutri in to bo naš poklon nepremagljivim ženskam in Špas teatru," nam je povedala Urška.

Še pred tem pa je z nami v Trendičveku delila nekaj zanimivosti, med drugim, kaj ji je pandemija tudi dala, ne le vzela, zakaj mora pri svojem delu marsikdaj stopiti v čevlje psihologinje, pa o tem, kakšen je slovenski humor in zakaj so najbolj uspešne predstave tiste, ki obravnavajo žensko-moške tematike.