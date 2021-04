Boris Kobal zatrjuje: Nikoli več ne bom del gledališča #video

Prvič od izbruha afere v zvezi s plagiatorstvom se je zdaj v medijih spet pojavil Boris Kobal. Dolgo časa je premišljeval, ali se vrniti, in se je, saj bo legendarni TV Poper doživel spletno predstavo. Kaj je počel v tem času, kakšno je zdaj njegovo življenje, ali se še bojuje z depresijo, kdo mu je ta čas stal ob strani in kdo mu je obrnil hrbet ter kaj v življenju, poleg prevare, obžaluje. Vse to izveste v Trendičveku.

Foto: Ana Kovač Boris Kobal je večino svoje kariere veljal za enega od najbolj priljubljenih igralcev in režiserjev. Bil je umetniški direktor Mestnega gledališča ljubljanskega, Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, Šentjakobskega gledališča, avtor in režiser številnih provokativnih predstav, številni se ga spomnijo iz satirične oddaje TV Poper, kjer je bil scenarist, režiser in igralec hkrati.

Foto: Ana Kovač Potem je plagiatorska afera zaznamovala njegovo ime in mu življenje postavila na glavo. "Sprašujete se, zakaj sem pri svojih 63 letih storil tako nesprejemljivo dejanje? Razlog je huda osebna stiska, v kateri sem se znašel," pravi Boris, ki je v tem obdobju zakorakal tudi v pokoj. "Nič ni pretirano drugače, odkar sem v pokoju. Morda je zgolj malo večja socialna varnost, ker imaš zdravstvena in podobna zavarovanja urejena in ti ni treba skrbeti za tovrstne stvari. Sicer pa je vse enako."

Foto: Mediaspeed Zdaj se 15. aprila vrača v spletni predstavi Radio poper: Vrnitev izbrisanih. Liki, ki so pred številnimi leti v znamenitem TV Popru osvajali televizijske gledalce, bodo tokrat, malo za šalo – malo za hec, zaživeli še na internetu. Borisu pa se bo pridružil še en Boris, Boris Devetak.

"Zakaj sva se lotila tega projekta? Moje skromno mnenje: prvič, ker je Kobal v hudi finančni krizi, in drugič, ker sem osebno v hudi intelektualni krizi. Sicer že nekaj časa prebiram knjige in misli svojega najljubšega filozofa, a ne pomaga. Moj najljubši filozof je seveda Popper. Harry Popper. In z motom 'bolje pasti v malvazijo, kot v depresijo' sva se lotila te nove predstave, v kateri vama bomo med vsemi znanimi liki predstavili tudi igralko, ki naju je navdihnila: to je psička Mimi," pravi Devetak.

Soimenjak Kobal pa dodaja: "Že vse življenje vzdržujem Devetakovo družino, potem ko je kolega zapadel v začaran krog alkoholizma, iger na srečo, dam svobodnih nazorov, prepovedanih substanc in tudi orožja. Otrokom vsak dan nosim kruh, tu pa tam dobijo tudi kak kos sira, predvsem pa sem zaradi teh razmer prisiljen delati, čeprav sem že v pokoju."

Foto: Mediaspeed Kobal pa je pred predstavo spregovoril tudi za naš Trendičvek. Kaj je počel v tem času, kakšno je zdaj njegovo življenje, ali se še bori z depresijo, kdo mu je ta čas stal ob strani in kdo mu je obrnil hrbet ter kaj v življenju, poleg prevare, obžaluje. Vse to izveste v zgornjem intervjuju.