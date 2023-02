Znana slovenska vplivnica se je razveselila deklice #foto

Pod fotografije iz porodnišnice, ki jih je delila s svojimi sledilci na Instagramu, je zapisala, da so to "najlepši dnevi mojega življenja".

Anže in Lea sta skupaj že 13 let, obletnico pa sta praznovala lani junija. Lea je sicer blogerka in ustanoviteljica kozmetike LALA by Lepa Afna, Anže pa se ukvarja z golfom.

