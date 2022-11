Znana Slovenka se je zjutraj poročila, zvečer pa v isti obleki zapela s Heleno Blagne #foto

Kot je povedala za revijo Jana, je bila odločitev, da se poročita na isti dan, kot je na sporedu Slovenska popevka, povsem spontana: "Doma sem imela pomerjanje bele obleke, kreacijo vrhunske stilistke Vesne Mirtelj, ki sem jo nosila med pevskim nastopom s Heleno Blagne. Dejana sem poklicala, naj me pride v garderobo pogledat. Ko sva ostala sama, sva si pripravila večerjo in je rekel: 'Veš kaj, Nina, dajva se kar poročiti! Ta obleka je tako lepa, siješ v njej kakor prava nevesta, in da bo ta sobotni večer še bolj čaroben, ker je to nov začetek, te po oddaji pridem iskat in se poročiva."

Na prireditvi Slovenska popevka 2022 je Nina Osenar zapela skupaj s Heleno Blagne. Foto: Posnetek zaslona RTV

Poročila sta se v desetih minutah, brez prisotnosti prič

Dodala je, da je imela zjutraj pred generalko nekaj časa, zato sta se odpeljala na upravno enoto v Kamnik in se poročila: "Bila sva sama, brez prič. Domači so sicer vedeli. Takoj ko je matičarka začela brati o ljubezni, zvestobi, predanosti in o zakonu, ki naju bo odslej povezoval v dobrem in slabem, sem se tako zjokala … povsem so me preplavila čustva sreče. Srečna sem bila, da je tisto težko obdobje, skozi katerega sva šla, za nama. Želiva si, da nama življenje ne bi namenilo več tako hudih izzivov."

Razkrila je tudi, da se na medene tedne ne bosta odpravila, saj jih imata kar doma, "ko lahko končno skupaj pijeva kavo, ko lahko skuham kosilo in večerjo, da sva res skupaj kot pravi zakonski par, da uživava z otrokom". "Da sem jaz pokonci, da se igramo, da smo veseli, da pojeva, pleševa z malim. Ker so bile to skoraj pet let za naju le želje! Zdaj pa smo res zelo srečna družina. Vsem je odleglo, ker je bilo res hudo," je sklenila.

Zadnja štiri leta se je soočala s hudo boleznijo

Nina in Dejan sta skupaj že dalj časa, imata pa tudi sina Marlona.

Osenarjeva se je zadnja štiri leta sicer soočala s kronično utrujenostjo, zaradi šibkega zdravja pa je imela tudi potencialno odpoved notranjih organov. "Dejan mi je leto in pol nosil hrano v posteljo. Nisem imela dovolj energije niti za govor," je pred meseci povedala za revijo Jana. Zaradi bolezni se je dalj časa izogibala javnosti, pred meseci pa so jo opazili na hokejski tekmi.

Na prireditvi, ki jo je Nina vodila skupaj z igralcem Juretom Kopušarjem, je sicer slavila Mia Guček s pesmijo Nove slike.