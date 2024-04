Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so se po smrti dojenčice, o rojstvu katere patronažna služba sploh ni bila obveščena, zavzeli za ureditev obveščanja patronažnih služb. Na ministrstvu ob tem sicer poudarjajo, da že veljavni pravilnik nalaga pisno obveščanje patronažnih služb na dan odpusta novorojenčka iz porodnišnice.

"Slabosti vidimo v tem, da večina porodnišnic odgovornost za obveščanje prelaga na matere. Kljub več kot desetletje trajajočim opozorilom stroke patronažnega zdravstvenega varstva upamo, da bo tragični dogodek, ki se ne bi smel zgoditi, pripomogel k temu, da bomo področje obveščanja patronažnih služb končno uredili," so poudarili na NIJZ.

Porodnišnice odgovornost za obveščanje pogosto prelagajo na matere

Patronažna medicinska sestra bi morala sicer po navedbah NIJZ otročnico in novorojenčka obiskati v 24 urah po prihodu iz porodnišnice, kar pa vedno ni mogoče, saj obveščanje porodnišnic o porodih in rojstvih ne poteka na tak način, ki bi zagotovil varno nadaljevanje obravnave.

"Na to opozarjamo že dlje časa," so opozorili na inštitutu. Porodnišnice po njihovih besedah patronažne službe obveščajo na zelo različne načine. V veliki večini primerov prenesejo odgovornost za obveščanje patronažnih služb na matere, kar pa iz več razlogov ni ustrezno.

Ni enotnega sistema obveščanja

Obrazec "prijava poroda" v nekaterih primerih porodnišnice pošljejo z navadno pošto in ga patronažne službe prejmejo z večdnevno zamudo. Zelo redko, v dveh porodnišnicah, po navedbah inštituta obveščanje patronažne službe poteka telefonsko. V enem primeru pa je predaja informacij urejena tako, da zaposlena v patronažni službi v enem od večjih zdravstvenih domov vsakodnevno obišče porodnišnico in pridobi informacije o porodih in rojstvih.

Ob tem so na NIJZ dodali, da so zelo veseli, da lahko v zadnjih tednih intenzivno sodelujejo z ministrstvom za zdravje, kjer pripravljajo rešitve, ki bi omogočile kontinuirano zdravstveno obravnavo vseh pacientov, ne samo otročnic in novorojenčkov, v patronažnem zdravstvenem varstvu.

Na ministrstvu za zdravje pa so poudarili, da je področje obveščanja patronažnih služb sistemsko urejeno s pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Tam je določeno, da preventivni pregledi novorojenčkov obsegajo tudi pisno obveščanje patronažne službe na dan odpusta novorojenčka iz porodnišnice, v primeru indikacije pa otrokovega izbranega zdravnika specialista pediatrije in centra za socialno delo, so pojasnili.

Umrla dojenčica, za katero v zdravstvenem domu sploh niso vedeli

Sredi februarja so starši na urgenco v Murski Soboti pripeljali sedemmesečno dojenčico, ki je kljub oživljanju umrla. Ob tem se je izkazalo, da Zdravstveni dom Murska Sobota o nosečnosti mame sploh ni imel podatkov, saj ni oddala uradne prijave nosečnosti.