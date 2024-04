Kaj je po smrti dojenčice na Goričkem ugotovila socialna inšpekcija?

Socialna inšpekcija je opravila nadzor Centra za socialno delo (CSD) Pomurje po primeru smrti dojenčice. Kot so zapisali, so bili pri tem posebej pozorni na to, ali so obstajale informacije o ogroženosti kateregakoli od otrok v družini. A inšpektor v dokumentaciji ni našel navedb, ki bi utemeljevale poseg v izvajanje starševske skrbi.

Mediji so namreč v minulih dneh poročali o smrti sedemmesečne dojenčice, ki so jo sredi februarja pripeljali na murskosoboško urgenco, kjer je kljub oživljanju umrla. Ob tem se je izkazalo, da Zdravstveni dom Murska Sobota o nosečnosti mame sploh ni imel podatkov, saj ni oddala uradne prijave nosečnosti.

Ker je z družino v minulih letih sodeloval tudi pristojni CSD, je primer pod drobnogled vzela socialna inšpekcija inšpektorata za delo. Kot so pojasnili, so posebno pozornost posvetili preiskavi, ali je imel CSD kakšne informacije, ki bi kazale na ogroženost kateregakoli od otrok v družini umrlega otroka. "Na podlagi izvedenih inšpekcijskih dejanj je inšpektor ugotovil, da v pregledani dokumentaciji CSD ni navedb, ki bi zahtevale oziroma utemeljevale poseg v izvajanje starševske skrbi, torej začetek priprave predloga sodišču za ukrep za varstvo otrokovih koristi," so navedli.

Nadzor je pokazal tudi, da ne zdravstvena služba ne policija in ne druge institucije ali posamezniki s CSD niso imeli nobenih informacij, ki bi kazale na ogroženost kateregakoli otroka v tej družini ne glede na to, da je bilo v stiku z umrlim otrokom tudi nekaj drugih odraslih oseb.

CSD družini pomagal urejati bivanjske razmere

Pomurski CSD je sicer družini pomagal urejati bivanjske razmere. Zagotavljal jim je tudi pomoč v zvezi z obiskovanjem šole šoloobveznih otrok. V tem delu je inšpektor ocenil, da je bilo sodelovanje šole s CSD ob prepoznavi učnih težav in težavah s prisotnostjo pri pouku zgledno. Šola je, ko je zaznala kakšne težave, obvestila CSD, ta pa je vzpostavil stik s staršema in ju uspešno spodbujal k iskanju rešitev v okviru socialnovarstvenih storitev.

"Starša sta se ustrezno odzivala in v družini ni bilo prepoznati nobenih elementov nasilja ali zanemarjanja otrok, zaradi katerih bi moral CSD s pomočjo sodišča poseči v način izvajanja starševske skrbi," je še ugotovila socialna inšpekcija.

Policija še zbira dokaze

Policijska uprava Murska Sobota pa, kot so navedli, v konkretni zadevi v predkazenskem postopku zbira obvestila in dokaze zaradi suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper življenje in telo.