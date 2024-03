V urgentni center Splošne bolnišnice Murska Sobota so 17. februarja z reševalnim vozilom in v spremstvu zdravnika reševalca pripeljali sedemmesečnega dojenčka, ki je kljub oživljanju umrl, poroča Vestnik. Otrok je z družino živel na Goričkem, v ZD Murska Sobota pa so pojasnili, da patronažna služba ni bila obveščena o nosečnosti in rojstvu otroka izčrpanega in oslabelega videza, saj starši niso oddali uradne prijave.

V Splošni bolnišnici Murska Sobota so Vestniku pojasnili, da so svojci poklicali reševalno službo, ker je otrok nenadoma postal neodziven in ni dihal. Kljub temu, da je reševalna ekipa že med vožnjo do bolnišnice otroka oživljala, postopek reanimacije pa so nadaljevali še v urgentnem centru, so po eni uri morali ugotoviti njegovo smrt. Otrok je bil ob prihodu v bolnišnico neodziven, ni dihal in je bil brez utripa, poroča Vestnik.

Zaradi nenadne smrti ter izčrpanega in oslabelega videza otroka, so pristojni obvestili policijo, socialno službo in zdravnico v Zdravstvenem domu (ZD) Murska Sobota, odredili pa so tudi sodno obdukcijo in opravili pogovor s kriminalistom. »Ker nimamo poročila sodne obdukcije, o vzrokih za smrt sedemmesečnega otroka ne moremo govoriti,« so za Vestnik pojasnili v bolnišnici.

O rojstvu otroka niso bili obveščeni

Otrok je z družino živel na Goričkem, v ZD Murska Sobota pa so Vestniku pojasnili, da patronažna služba ni bila obveščena o nosečnosti in rojstvu tega otroka, saj starši niso oddali uradne prijave. Zato staršem niso mogli tekom nosečnosti in po porodu pomagati ter spremljati otrokovega razvoja.

Center za socialno delo Pomurje je po poročanju Vestnika takoj po prejetju informacije o smrti dojenčka in o tem, da je imel izjemno nizko telesno težo, začel izvajati javno pooblastilo zaščite mladoletnih otrok. Sklican je bil timski sestanek in še isti dan so sprejeli ukrepe za varstvo koristi otrok. Center je zbral tudi poročila ustanov, ki so sodelovale z družino, in opravil pogovore s sorodniki. Ti so povedali, da kljub pogostemu stiku z mladoletnimi otroki, ki so v družini, niso opažali, da bi bilo z njimi kar koli narobe, še poroča Vestnik.