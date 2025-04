Maljevac: Morebitne začetne težave nas ne smejo prestrašiti

Po besedah ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca je za administrativno podporo zagotavljanju dolgotrajne oskrbe, ki jo bomo v Sloveniji začeli izvajati 1. julija, namenjenih 18 vstopnih točk. Na njih lahko vsi, ki bodo potrebovali storitev, dobijo vse potrebne informacije, od 1. junija pa bo mogoče oddati tudi vlogo. Vstopne točke bodo po njegovih besedah opravile tudi oceno, koliko dolgotrajne oskrbe nekomu pripada, in v zvezi s tem izdale odločbo, samo dolgotrajno oskrbo pa bodo izvajali za to pooblaščeni izvajalci.

Dolgotrajna oskrba sicer po ministrovih besedah živi že eno leto in tri mesece, ko je bila uvedena pravica oskrbovalca družinskega člana. Teh je trenutno v Sloveniji več kot 1.200, je povedal. S 1. julijem pa prihajajo še nove pravice, od dolgotrajne oskrbe na domu do e-oskrbe, s koncem leta pa še institucionalno varstvo oziroma domovi za starejše. "Po naših ocenah bo na ta način do konca leta v sistem vključenih vsaj 30 tisoč oseb," je povedal.

V prihodnjih letih vključenih 70 tisoč oseb

Tudi zato ocenjuje, da bodo prihodnji meseci velik izziv. "Zavedam se, da bo verjetno prišlo do določenih težav, ampak se tega ne smemo ustrašiti. Gre namreč samo za enega od korakov na poti do zagotovitve ustrezne dolgotrajne oskrbe in skrbi za najstarejše," je dejal.

"Širše ocene so, da bi lahko bilo v roku nekaj let v celoten sistem dolgotrajne oskrbe vključenih 70 tisoč oseb," je dejal. Pri tem se bo v dolgotrajno oskrbo po ministrovi oceni vključil tudi določen delež tistih, ki trenutno koristijo pomoč na domu. Pri tem je poudaril, da gre sicer za dve različni storitvi, ki se ne smeta enačiti.

Župan prevzel tudi odgovornost občine

V občini Kočevje bo tako dolgotrajno oskrbo kot pomoč na domu izvajal javni zavod, ki ga je občina ustanovila lani. Izvajanje pomoči na domu bo z 12. julijem prevzel od zasebnega Zavoda Jutro, že 1. julija pa bo začel zagotavljati dolgotrajno oskrbo.

Po besedah župana na občini delajo vse, da bo zavod storitve dolgotrajne oskrbe uporabnikom res začel nuditi na omenjeni datum. "Veliko bo izzivov, vemo, kakšne so težave s kadri, vemo tudi, kakšne so težave z organizacijo, ampak če bodo sredstva za dolgotrajno oskrbo zagotovljena, je na občini, da ta sredstva počrpa in ljudem zagotovi storitve," je dejal.

Predvsem z julijem bo znan dejanski interes

Prostore na Ljubljanski cesti 7 v Kočevju, kjer je po novem urejena vstopna točka za dolgotrajno oskrbo v regiji, je sicer CSD Osrednja Slovenija - zahod vzel v najem od občine. Zanje so se odločili, da vstopno točko ločijo od prostorov CSD, predvsem na začetku, ko bodo ljudje potrebovali veliko informacij. Direktorica Natalija Janeš največ zanimanja pričakuje prav okoli 1. julija, ko bo morala država začeti tudi uradno zagotavljati dolgotrajno oskrbo. Koliko bo dejanskega interesa za storitev, pa bo pokazal že 1. junij, ko bo mogoče začeti podajati vloge, je povedala.

Poleg občine Kočevje vstopna točka pokriva še pet okoliških občin – Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Loški Potok.