30-letni pevec Harry Styles je 14-mesečno razmerje z 29-letno kanadsko igralko Taylor Russell domnevno končal aprila, ko sta bila na "odločilnem" potovanju na Japonskem, zadnjič pa so ju skupaj v javnosti opazili prav na kolesarjenju v Tokiu, poroča DailyMail.

Nazadnje so par skupaj v javnosti ujeli v Tokiu. Foto: Profimedia

Russllova se je na nedavni prireditvi Met Gala pojavila brez Stylesa, celo njuni prijatelji trdijo, da se je par razšel. "Harry in Taylor sta se razšla. Po potovanju na Japonsko sta preživela težke čase in sta bila nekaj časa ločena. Bila sta čudovit par in očitno je bilo, da je Taylor osrečila Harryja, vendar so se stvari nekoliko zaostrile, zato sta si vzela čas," je za britanske medije povedal vir.

Styles ima za seboj kar nekaj razmerij z znanimi dekleti

Še marca je vir blizu pevca dejal, da je Styles pripravljen na novo poglavje v svojem življenju, na ustvarjanje družine. "Harry se počuti, kot da je živel že deset življenj, a ena stvar je gotova – njegova 30. leta ne bodo prav nič podobna njegovim 20. Imel je vso slavo, ki si jo lahko kdo želi. Zdaj je pripravljen na naslednje poglavje. Zaljubljen je v Taylor. Z njo si želi družino in to je naslednja faza njegovega življenja," je še takrat povedal vir.

Igralka Taylor Russell Foto: Guliverimage

Styles ima za sabo že kar nekaj romantičnih razmerij z znanimi osebnostmi. Pred zvezo z Russllovo je bil Styles dve leti v zvezi z igralko Olivio Wilde, videval pa se je še s pevko Taylor Swift ter manekenkami Kendall Jenner, Emily Ratajkowski in Camille Rowe.

