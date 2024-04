V Hollywoodu igralke plačajo bistveno manj kot igralce. Kako je pri nas?

Vse več hollywoodskih igralk opozarja na ogromne razlike v plačah v primerjavi z moškimi kolegi. Med drugim so na plačna nesorazmerja v Hollywoodu opozorile igralke Kirsten Dunst, Olivia Colman in Taraji P. Henson. Kako pa je v Sloveniji? Preverili smo, kaj o razlikah med plačami slovenskih igralk in igralcev menijo nekatere slovenske igralke.

Hollywoodske igralke za film zaslužijo približno 1,1 milijona dolarjev (1,02 milijona evrov) oziroma 25 odstotkov manj kot njihovi moški kolegi, kažejo najnovejši podatki raziskave Univerze Lancaster iz leta 2017.

DiCaprio zaslužil pet milijonov dolarjev več kot Jennifer Lawrence

Na ogromne razlike v plačah so skozi leta opozorile številne hollywoodske igralke. Leta 2015 je oskarjevka Jennifer Lawrence napisala esej na to temo in opozorila, da je za film Ameriške prevare (American Hustle), v katerem je zaigrala skupaj s Christianom Baleom in Bradleyjem Cooperjem ter za vlogo prejela nagrado oskar, dobila bistveno nižje plačilo kot moška kolega.

Podobno se je zgodilo tudi leta 2022, ko je Leonardo DiCaprio za film Ne glej gor (Don't Look Up), ki je prejel štiri nagrade oskar, dobil pet milijonov dolarjev (4,61 milijonov evrov) več kot Lawrenceova. Takrat je dejala: "Ni pomembno, koliko delam. Zaradi moje vagine še vedno ne bom plačana toliko kot ta tip (DiCaprio, op. p.)," je dejala v pogovoru za revijo Vogue.

O plačnih nesorazmerjih so skozi leta spregovorile tudi igralke Dakota Johnson, Amy Schumer, Amy Adams, Sienna Miller, Sharon Stone, Reese Witherspoon, Sandra Bullock, Natalie Portman, Amanda Seyfried, Charlize Theron, Kerry Washington, Gwyneth Paltrow in številne druge.

Leonardo DiCaprio je za film Ne glej gor (Don't Look Up) zaslužil pet milijonov dolarjev (4,61 milijonov evrov) več kot Jennifer Lawrence. Foto: Guliverimage

"Če bi bila moški, bi zaslužila bistveno več"

Pred kratkim so o tej temi razpravljale tudi Kirsten Dunst, Olivia Colman in Taraji P. Henson.

41-letna Dunstova je v intervjuju za revijo Variety priznala, da je bila razlika v plačilu vidna predvsem pri sodelovanju v filmih Najboljša ekipa (Bring It On) iz leta 2000 in Spider-Man iz leta 2002. "To je le nekaj primerov, kako v Hollywoodu ženske niso prejele enakega plačila kot moški," je opozorila.

Več let je med glasnimi zagovornicami gibanja za enako plačilo glede na spol 50-letna Colmanova, ki je navdušila z vlogo kraljice Elizabete v Netflixovi seriji Krona (Crown). Marca je za CNN dejala, da bi, "če bi bila moški, zaslužila bistveno več". Kot je povedala, so razlog za višje plače vedno pripisovali dejstvu, da moški v kinematografe pritegnejo več občinstva kot ženske. "Pravzaprav to že desetletja ne drži več. Raziskave kažejo, da so ženske tiste, ki prinesejo polne blagajne," je poudarila. Opozorila je tudi na to, da niti nagrada oskar ne pripomore k manjši razliki pri plačilu.

Decembra lani je o plačnem nesorazmerju med igralci spregovorila tudi 53-letna Taraji P. Henson. Povedala je, da zaradi razlik v plačilu skoraj ni sprejela vloge v filmu Barva škrlata (The Color Purple), in poudarila, da tega ni storila zase, ampak zaradi mlajših soigralk.

Jennifer Aniston je leta 2023 zaslužila 28,35 milijona evrov manj kot njen igralski kolega Adam Sandler. V filmu Murder Mystery sta nastopila kot zakonca Spitz in imela enakovredni vlogi. Foto: Guliverimage

Med najbolje plačanimi igralci osem moških in dve ženski

Na razlike v plačah med spoloma kažejo tudi nedavni podatki poslovne revije Forbes, ki je objavila seznam najbolje plačanih hollywoodskih igralcev v letu 2023. Na vrhu lestvice je 57-letni igralec Adam Sandler, ki je v letu 2023 zaslužil 73 milijonov dolarjev (66,76 milijona evrov). Forbes zasluge za "zmago" pripisuje vlogi v filmu Murder Mystery 2, v katerem je v glavni vlogi zaigrala tudi 55-letna Jennifer Aniston, ki pa je leta 2023 zaslužila 42 milijonov dolarjev (38,41 milijona evrov). To je 31 milijonov dolarjev (28,64 milijona evrov) manj kot Sandler.

Na lestvici desetih najbolje plačanih hollywoodskih igralcev v letu 2023 sicer najdemo dve igralki in osem igralcev. Igralci so skupno zaslužili 348 milijonov dolarjev (321,54 milijona evrov), medtem ko sta igralki zaslužili 101 milijon dolarjev (93,32 milijona evrov).

Poglejte lestvico:

Kako je v Sloveniji?

Podatki o tem, koliko za posamezni film zaslužijo posamezni igralci oziroma igralke pri nas, niso dostopni. Smo pa povprašali nekatere slovenske igralke, kaj menijo o razlikah v plačah med spoloma in kakšne izkušnje imajo s tem.

Glede na odgovore, ki smo jih dobili, slovenske igralke ne vedo, koliko zaslužijo njihovi moški kolegi, saj se o tem niso nikoli pogovarjali. Kot je za Siol.net povedala igralka Saša Pavček, jo vprašanje plačnih nesorazmerij med igralci zelo zanima, a ne ve, koliko za enako delo na filmu, televiziji in v gledališčih zaslužijo njeni kolegi oziroma kolegice. Meni, da v javnih zavodih, kot so gledališča, razlik glede na spol ni, saj so razdeljeni v plačne razrede.

"Vprašanje pa je, ali imajo igralke enake možnosti za napredovanje. Večinoma ne, saj je moških vlog več kot ženskih, zato traja dalj časa, da igralka dobi priložnost," je izpostavila 63-letna igralka. Kolikor ji je znano, so razlike najbolj vidne pri začetnikih, "ki so včasih le polovično ali četrtinsko zaposleni, ter pri upokojenkah in upokojencih, ki zelo redko ali sploh ne nastopajo več v gledališču – večinoma zaradi finančnih razlogov".

Saša Pavček je poudarila, da je težava predvsem napredovanje: "Vprašanje je, ali imajo igralke enake možnosti za napredovanje. Večinoma ne, saj je moških vlog več kot ženskih." Foto: Mediaspeed

Pri Eni žlahtni štoriji razlik v plačah ni bilo

Tudi 41-letna igralka Ana Dolinar Horvat ne ve, koliko zaslužijo njeni igralski kolegi. "Sama že nekaj let nisem snemala, ko pa sem, se med sabo nismo pogovarjali o honorarjih," je povedala za Siol.net. Izpostavila je serijo Ena žlahtna štorija, ki se je v šestih sezonah predvajala med letoma 2015 in 2017, in potrdila, da nesorazmerij v plačah glede na spol ni bilo.

Komentirala je tudi trenutno dogajanje v Hollywoodu, ki jo je šokiralo: "Ne morem verjeti, da se moramo leta 2024 še zmeraj boriti na teh področjih."

Zanimalo nas je še, kako je s plačami med igralci pri trenutno najbolj sveži in aktualni seriji Skrito v raju. V njej v glavnih vlogah nastopata Matej Zemljič in Gaja Filač. Glede na to, da sta 28-letni Zemljič in 25-letna Filačeva oba akademsko izobražena igralca, smo na ustvarjalce serije naslovili vprašanje, ali sta igralca za vlogo v seriji prejela enako plačilo. Odgovorili so nam le, da honorarjev posameznih igralcev in drugih vsebin pogodbe ne razkrivajo.

Ana Dolinar Horvat je v seriji Ena žlahtna storija nastopala v vlogi dr. Elizabete Špacapan. Foto: Mediaspeed

