Osemintridesetletna popzvezdnica Lady Gaga, ki je pred dnevi praznovala svoj rojstni dan, je bila zaročena že dvakrat, a je obe zaroki na koncu odpovedala. Gagin nov nakit, svetleč prstan na levem prstancu, je v zadnjih dneh pritegnil pozornost mnogih, še posebej ker je zvezdnica v dolgoletni zvezi z Michaelom Polanskym. Zdi se, da je njuno razmerje trdnejše in resnejše kot kadarkoli.

#LadyGaga sparks engagement rumors after being spotted with massive diamond ring on THAT finger."

Gurlll you engaged? oh my god am soo rooting for this. pic.twitter.com/0VNjvrrRDW — purple _moon_events (@Backtofuture_00) April 9, 2024

Prav zato so se številni njeni oboževalci vprašali, ali se utegne popzvezdnica, ki še ni bila poročena, kmalu sprehoditi do oltarja. Pevko so fotografi ujeli v Zahodnem Hollywoodu, kjer je v dolgem črnem plašču in s torbo znamke Bottega Veneta na rami obiskala dom svojega prijatelja.

Lady Gaga so s prstanom na roki na sončno nedeljo ujeli na obisku pri prijateljevem domu v Hollywoodu. Foto: Profimedia

Ali je Lady Gaga tretjič zaročena? Mnogi oboževalci so prepričani ...

Mnogi njeni oboževalci so bili nad fotografijami navdušeni in začeli špekulirati, da je glasbenica res zaročena. Preden je Gaga začela razmerje s 46-letnim Polanskym, je bila zaročena z zvezdo Chicago Fire, igralcem Taylorjem Kinneyjem, in agentom za talente pri Creative Artists Agency Christianom Carinom.

Lady Gaga z dolgoletnim partnerjem Michaelom Polanskym na letošnjem Super Bowlu LVIII, kjer sta se februarja v Las Vegasu pomerili ekipi San Francisco 49ers in Kansas City Chiefs. Zmagali so zadnji. Foto: Profimedia

Polansky, ki je poslovnež, sicer nadzira tudi soustanovitelja Facebooka Seana Parkerja, s katerim sta leta 2015 ustanovila fundacijo. Polansky, ki je diplomiral na Univerzi Harvard, vodi tudi več dobrodelnih organizacij in podjetij. Z Lady Gaga se je že pojavil na številnih podelitvah nagrad, vključno z nagradami Bafta in Critics Choice.

Oglejte si še: