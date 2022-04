O kakšnem ljubezenskem pismu govori Lady Gaga?

27. maja bo premiera nadaljevanja kultnega filma Top Gun, ki tokrat nosi naslov Top Gun: Maverick in v katerem je ponovno glavno vlogo odigral Tom Cruise, ki ga je ravno ta film izstrelil med zvezde in v ženska srca.

Naslovno pesem Holy My Hand, ki bo izšla 3. maja, je napisala Lady Gaga. Na Instagramu je objavila svojo fotografijo in v zapisu razkrila delček pesmi. "Če se odločiš, bom s teboj potovala skozi življenje, in te ne bom izpustila, do konca."

Ob tem je v objavi na Instagramu zapisala, da se ob pisanju pesmi za film Top Gun: Maverick ni zavedala večplastnosti filma, njenih občutij in sveta, v katerem živimo. "Na tej pesmi sem delala več let, jo pilila do popolnosti, jo naredila za našo. Želela sem narediti glasbo, v kateri si delimo globoko potrebo po razumevanju drug drugega. Ta pesem je ljubezensko pismo svetu med težkim preteklim in trenutnim obdobjem."

Pesem Hold My Hand bo naslednica legendarne balade Take My Breath Away, ki je skupini Berlin leta 1986 prinesla oskarja za najboljšo pesem.

