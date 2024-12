Priznanje za posebne zasluge, s katerim mornarica nagrajuje civiliste za njihova dejanja ali podporo, je igralcu podelil ameriški minister za mornarico Carlos Del Toro.

Cruise je kot igralec znan po akcijskih podvigih, obenem je licencirani pilot letala. Vlogo poročnika Peta Mitchella je ponovil tudi v nadaljevanju Top Guna Maverick iz leta 2022.

Foto: zajem zaslona/YouTube

Kot je povedal minister, je njegova podpora mornarjem, marincem in civilistom prek njegovih prizadevanj v filmski industriji pripomogla k večji ozaveščenosti in spoštovanju javnosti do tega visoko usposobljenega osebja in njihovega žrtvovanja v času, ko so v uniformi.

"Posledično se je zaposlovanje mornariških pilotov v poznih 80. in zgodnjih 90. letih znatno povečalo - sprašujem se, zakaj," se je po pisanju dpa pošalil Del Toro.

Cruise je izpostavil predanost vojakov, ob prevzemu priznanja pa je dodal tudi, da je zelo ponosen in ganjen. Krajše slovesnosti se je udeležilo nekaj filmskih profesionalcev in osebja ameriške mornarice, med njimi je bil filmski producent in režiser Christopher McQuarrie, ki je s Cruisom sodeloval pri najnovejšem filmu Top Gun in štirih delih franšize Misija nemogoče.

Film Top Gun iz leta 1986, ki je v kino blagajne prinesel precej dobička, je režiral brat Ridleya Scotta Tony Scott, v njem pa so zaigrali tudi Meg Ryan, Val Kilmer in Kelly McGillis.

Foto: IMDb