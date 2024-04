Suri Cruise, nekoč najbolj priljubljena dojenčica, praznuje 18. rojstni dan. Hčer ločenih igralcev Katie Holmes in Toma Cruisa, ki hčerke ni videl že več kot 12 let, s polnoletnostjo tako čaka pomembna odločitev. Nekateri menijo, da ima Cruise, sicer zvest privrženec scientologije, zanjo pripravljen skrivni načrt, da jo zvabi v sporen kult in stran od matere.

Rojstvo Suri Cruise 18. aprila 2006 je sprožilo globalno evforijo, saj sta filmska zvezdnika Tom Cruise in Katie Holmes prvič postala starša. Pet mesecev po njenem rojstvu so skupaj navdušili na naslovnici revije Vanity Fair, s katero je par hčerko razkril javnosti.

Ob dopolnitvi 18. rojstnega dne Suri zdaj čaka pomembna odločitev. Lahko se vrne k svojemu očetu in v svet slave, ki jo je imela že kot otrok, ali ohrani skrbno varovano življenje, ki ga je po ločitvi od Cruisa leta 2012 zgradila njena mama.

Postavlja se vprašanje, kaj se bo zgodilo z njeno prihodnostjo

Njeno otroštvo in mladost sta bila precej drugačna, kot si je marsikdo predstavljal. Ko je bila stara šest let, je njena mama Katie vložila zahtevo za ločitev od Cruisa, da bi Suri zaščitila pred scientologijo, kultom, katerega pripadnik je Cruise. Pri tem ji je pomagal njen oče Martin Holmes, zagrizen odvetnik. Leta 2012 je Cruise tako zadnjič videl svojo hčer, s katero nima nobenih stikov.

Kljub vsemu se je strinjal, da Holmesovi, dokler Suri ne dopolni 18 let, pošilja 400 tisoč dolarjev (375.278 evrov) letno. Strinjal se je tudi, da bo plačeval nadaljnje zdravstvene, zavarovalniške, izobraževalne in druge zunajšolske stroške.

Zdaj, ko je postala polnoletna, se postavlja vprašanje, kaj se bo zgodilo z njeno prihodnostjo. Holmesova naj bi sicer podpisala več dokumentov, ki naj bi Suri preprečili, da kot otrok kadarkoli spregovori o svojem očetu. Toda zdaj, ko je postala polnoletna in zakonsko odrasla oseba, ji je to omogočeno. Tony Ortega, ki že desetletja poglobljeno raziskuje scientologijo, je za portal Page Six povedal, da bo lahko Suri zdaj, "če bo želela", svobodno govorila o očetu. "In res bo zanimivo, če bo želela kaj povedati," je dodal.

Tom Cruise je ljubezen do Katie Holmes razkril maja leta 2005 med intervjujem z Oprah Winfrey, kjer je skakal po kavču in vpil "Zaljubljen sem!" Foto: Guliverimage

Cruise: Vse življenje sem si želel postati oče

Holmesova je hčerko dolga leta ščitila pred sojem žarometov in očetom. Cruise je ob njenem rojstvu sicer dejal, da si je vse življenje želel postati oče. "Vedno sem govoril, da se bodo moji otroci lahko zanesli name in da bom vedno ob njih ter jih imel rad in da jim nikoli ne bom obljubljal, česar ne bom mogel izpolniti," je povedal takrat. In dodal: "Nisem eden tistih, ki verjamejo, da lahko otroka razvadiš s preveč ljubezni. Otroku nikoli ne moreš dati preveč ljubezni. Preprosto ne moreš."

Nekateri menijo, da Cruise čaka, da Suri postane polnoletna, da jo bo lahko vpeljal v scientologijo. "Prepričana sem, da je njegov skrivni načrt počakati, da Suri odraste, da jo lahko zvabi v scientologijo in stran od njene matere," je povedala ena od nekdanjih članic tega kulta.

"Katie je ves čas varovala Suri in je vdana mama," je za portal Page Six povedal vir blizu igralke. Foto: Profimedia

Od pripadnikov zahteva ogromne vsote denarja

Tom Cruise je eden najbolj znanih privržencev scientologije in velja za eno njenih najvplivnejših osebnosti, takoj za voditeljem Davidom Miscavigejem. Scientologija je prepričanje, ustanovljeno kot religija, ki ga je ustvaril pisec znanstvene fantastike L. Ron Hubbard. Ker od pripadnikov zahteva ogromne vsote denarja, je ponekod obravnavana kot dobičkonosen kult.

Pripadnike uči, da so ljudje nesmrtna in božanska bitja, ki so se oddaljila od svoje narave. Najpomembnejša duhovna in pridobitna dejavnost je revidiranje, merjenje električne prevodnosti kože, ki ga morajo pripadniki plačati sami in lahko stane tudi do tisoč dolarjev na uro.

Cruise se je s kultom srečal leta 1986, predstavila pa mu ga je njegova nekdanja žena Mimi Rogers, s katero je bil poročen med letoma 1987 in 1990. Rogersova je kult že zapustila, medtem ko je Cruise postal njena osrednja figura. "Scientolog sem 30 let. Brez scientologije ne bi bil tu, kjer sem danes. Je čudovita vera. Izredno sem ponosen, da sem scientolog," je o svojem prepričanju povedal leta 2016.

Ob dopolnitvi 18. rojstnega dne Suri čaka pomembna odločitev. Lahko se vrne k svojemu očetu in v svet slave, ki jo je imela že kot otrok, ali ohrani skrbno varovano življenje, ki ga je po ločitvi od Toma Cruisa leta 2012 zgradila njena mama. Foto: Profimedia

Preberite tudi: