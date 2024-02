Potem ko je spoznal njene otroke, je pustil nekdanjo ženo ruskega tajkuna

Hollywoodski zvezdnik Tom Cruise in Rusinja Elsina Hajrova sta se nekaj dni po tem, ko je spoznal njene otroke, razšla, poroča The Sun.

"Tom naj bi 'ohladil romanco', a je želel, da ostaneta prijatelja, saj živita v istem bloku v Londonu. Če bi končala na slab način, bi bilo nerodno, če bi se kasneje srečala v dvigalu," je vir blizu para povedal za omenjeni britanski časopis. In dodal: "Med njima ni nobenih zamer, za Toma pa se je razmerje preprosto ohladilo."

Par se je spoznal decembra lani na zabavi v londonskem Mayfairu. Nazadnje so ju skupaj opazili na gala večerji v podporo londonski organizaciji Air Ambulance Charity, kjer je bil častni gost princ William. Na prireditev sta prispela ločeno in pazila, da ju ne fotografirajo skupaj.

Njen nekdanji mož je Cruisa opozoril, da ima drag in razkošen okus

36-letna Elsina Hajrova je sicer hčerka znanega ruskega politika Rinata Hajrova in nekdanja žena ruskega oligarha, trgovca z diamanti Dmitrija Cvetkova, s katerim ima sina in hčer.

Nekaj dni po tem, ko se je v javnosti razširila novica, da se Hajrova dobiva z 61-letnim Cruisom, se je oglasil njen nekdanji mož Cvetkov in hollywoodskemu zvezdniku namenil nekaj opozorilnih besed. Dejal je, da bo moral igralec zaradi njenih zahtev pri sebi vedno imeti na široko odprto denarnico, saj ima njegova nekdanja žena drag in razkošen okus, je poročal Daily Mail.

"Ne glede na to, s kom je, s Tomom Cruisom ali s komerkoli drugim, bi se morali ti ljudje zavedati, da ima rada bolj fine stvari ter ima drag in razkošen okus. Tom naj ima široko odprte oči in denarnico," je dejal oligarh in dodal: "Vesel sem zanjo in ji želim vse najboljše."

